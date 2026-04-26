Massimo Rivola predica calma: “Vietato fare proclami, beneficiamo di una condizione imperfetta di Marc Marquez”

E’ un Massimo Rivola in versione “pompiere” quello che ha commentato il GP di Spagna, quarto appuntamento andato in scena del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul tracciato di Jerez de la Frontera Marco Bezzecchi ha concluso al secondo posto, preceduto dalla Ducati Gresini di Alex Marquez e davanti all’altra GP26 di Fabio Di Giannantonio.

Caduta senza conseguenze per Marc Marquez, mentre Francesco Bagnaia è stato costretto al ritiro per un problema tecnico. Quarta piazza per l’altro alfiere del Team Factory di Noale, Jorge Martin. Con questi risultati Bezzecchi si conferma davanti a tutti nel campionato, davanti al compagno di squadra Martin.

Un uno-due notevole per Aprilia, ma Rivola predica calma: “Vietato fare proclami. Avere quattro moto nelle prime sei posizioni a Jerez è un bel segnale per noi. Stiamo anche beneficiando anche del fatto che Marc Marquez chiaramente non è al 100%. Sicuramente, noi abbiamo fatto un ottimo lavoro quest’inverno, abbiamo dei piloti molto forti e il Team Trackhouse sta venendo su molto bene. Ci siamo, siamo fiduciosi che il lavoro che stiamo facendo va nella direzione giusta“, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport.

Un lavoro che domani, nei test previsti sempre sul tracciato andaluso, proseguirà: “Sarà una giornata piuttosto importante perché abbiamo tante cose da provare e mi piace vedere a Noale ci sono diverse novità. L’importante è non perdere la strada“, ha sottolineato Rivola.

In conclusione, il CEO di Aprilia Racing ha commentato altre situazioni: “L’inconveniente di Martin nella Sprint Race non è dipeso da lui o dalla Brembo, bensì è stato un errore nostro. Vinciamo e perdiamo insieme. La perdita di Ogura nel Team Trackhouse in ottica 2027? Dispiace ed è la conferma che Brivio fosse stato bravo nell’ingaggiarlo. Sono altrettanto convinto che la scelta del prossimo centauro sarà più che degna“.