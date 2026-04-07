Maratona fuori dai Mondiali di atletica! Notizia shock: rivoluzione totale, i motivi della scelta e nuovo calendario

La maratona non farà più parte dei Mondiali di atletica! Non è un pesce d’aprile, ma la clamorosa notizia annunciata da World Athletics tramite un comunicato stampa destinato a fare discutere l’universo della Regina degli Sport: la 42 km avrà una rassegna iridata dedicata, ma non sarà più trattata come le altre discipline. La novità entrerà in vigore nel 2030, quando verranno ufficialmente istituiti i Campionati Mondiali di Maratona e quando non saranno più previste altre distanze su strada in ambito canonico (anche la marcia? A rigor di logica sì, ma non se ne parla chiaramente).

Una delle gare più iconiche resterà dunque nel programma dei Mondiali di atletica per il 2027 e per il 2029, poi sarà costretta a traslocare in quello che, oggettivamente, sembra essere un contesto di ripiego. I Mondiali di Maratona diventeranno un evento annuale, con gare maschili e femminili che si alterneranno a anni alterni, generando ancora più confusione nel calendario internazionale, anche perché rimarranno in programma i Mondiali di corsa su strada. Nell’ambito di questo nuovo orientamento, World Athletics ha confermato l’avvio di colloqui esplorativi affinché Atene possa ospitare i primi Mondiali di maratona nel 2030.

Sebastian Coe, presidente di World Athletics, ha dichiarato: “Pochi eventi sportivi hanno il peso e la risonanza della maratona; essa rappresenta sia una prova delle massime prestazioni sia una celebrazione della partecipazione di massa. Si tratta di un’occasione per creare una celebrazione mondiale dedicata alla maratona, che si svolga in un contesto che ne onori il patrimonio storico e che al contempo dia forma a un campionato moderno in grado di riflettere la portata e lo spirito della comunità mondiale dei corridori. La maratona è uno degli eventi più universali nello sport, e Atene ne è la patria spirituale“.