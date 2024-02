Atletica, Mondiali 2027 a Pechino. Unica candidatura dopo il ritiro di Roma

Pechino ospiterà i Mondiali 2027 di atletica leggera. L’annuncio ufficiale è arrivato al termine del 234mo Congresso di World Athletics. Quella della capitale cinese era diventata l’unica candidatura, visto che Roma si era ritirata in mattinata poiché era mancato il sostegno economico da parte del Governo.

La rassegna iridata tornerà in questa località a distanza di dodici anni dall’ultima volta (l’evento sbarcò nella metropoli asiatica nel 2015) e si resterà così in Asia dopo la 20ma edizione della manifestazione, prevista a Tokyo (Giappone) nel 2025. Al momento non sono state svelate le date esatte dell’evento. Si tratterà dei Mondiali che precederanno le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Sebastian Coe, Presidente di World Athletics, ha dichiarato: “Congratulazioni a Pechino per il successo della sua candidatura a ospitare i Mondiali di atletica leggera nel 2027, a dodici anni di distanza dalla 15ma edizione disputata presso lo Stadio Nazionale. Con una popolazione di oltre 1,4 miliardi di persone, la Cina è uno dei più grandi mercati sportivi del mondo”.

Il numero 1 della Federazione Internazionale ha proseguito: “Nel 2023 la Cina è stata la Nazione che ha registrato il maggior consumo di trasmissioni della Diamond League, con un’audience cumulativa di 368,9 milioni. Questo rappresenta un’enorme opportunità per far crescere il nostro sport e la nostra base di fan in uno dei più grandi mercati commerciali del mondo“.