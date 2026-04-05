Kebinatshipi, da campione del mondo sul giro della morte al tempone sui 100. La novità Thomas risponde: primi sub 10” dell’anno

Il weekend di Pasqua ha portato in dote le prime volate sotto i dieci secondi sui 100 metri, con due crono decisamente sensazionali in due località molto distanti tra loro e accomunate per l’occasione dal medesimo vento a favore (1,2 m/s). Venerdì 3 aprile è arrivata la rasoiata inattesa del botswano Busang Colen Kebinatshipi: sì, proprio il campione del mondo dei 400 metri, che dal giro della morte si è spostato sul rettilineo e nella sua Gaborone ha tuonato un imperiale 9.89.

Il 22enne, argento nella 4×400 alle Olimpiadi di Parigi 2024 e primatista nazionale del giro di pista con il crono di 43.53, non si cimentava nella specialità regina dell’atletica da addirittura quattro anni (10.62 nel 2022). Il crono siglato nella capitale del Botswana non è casuale perché è stato realizzato per ben due volte tra batteria e semifinale, con vento sempre ampiamente entro i limiti imposti dal regolamento per la ratifica delle prestazioni (0,8 m/s e 1,2 m/s).

Busang Kebinatshipi si è issato al 54mo posto delle liste mondiali all-time e si è impossessato della miglior prestazione mondiale stagionale, in un’annata agonistica che non prevede il grande evento per gli atleti non europei (eccezion fatta per la neonata Ultimate Championship, la cui portata sarà tutta da capire).

Poche ore dopo, nella giornata di sabato 4 aprile, è arrivata la rasoiata dello statunitense Max Thomas a Gainesville (USA): 9.90 di brillantissima caratura, a un solo centesimo dalla world lead. Il 22enne (ha soltanto undici giorni in meno di Kebinatshipi) ha migliorato il personale di 10.03 della passata stagione, dando un chiaro segnale all’intera concorrenza.

Entrambi hanno superato la promessa australiana Gout Gout, 18enne capace di correre in 10.00 (+0,9 m/s) in quel di Brisbane lo scorso 21 febbraio. Siamo soltanto a inizio stagione per quanto riguarda le gare all’aperto, ma l’annata agonistica sui 100 metri sembra promettere molto bene.