Atletica, presentata la candidatura di Roma per i Mondiali 2027: c’è un problema economico

È stata presentata ieri, in via ufficiale, la candidatura di Roma per essere sede dei Mondiali 2027 di atletica. Al cospetto del Consiglio della World Athletics, la delegazione italiana ha messo in mostra il proprio progetto e sono arrivati anche i complimenti dal presidente dell’Evaluation Committee, il finlandese Antti Pihlakoski.

Il gruppo di lavoro guidato dal presidente federale, Stefano Mei, e con la presenza tra gli altri anche del n.1 dello sport italiano, Giovanni Malagò, ha illustrato il dossier della Capitale, attraverso un lungo filmato che ha rappresentato i messaggi a sostegno di Roma 2027. La decisione finale sarà presa, con ogni probabilità, mercoledì 28 febbraio e in lizza c’è la Cina con Pechino.

Ci sono la candidatura e il dossier, ma a quanto pare mancano i soldi. Come riportato dal sito della FIDAL: “Alla documentazione presentata manca però un tassello di primaria importanza: la lettera di garanzia trasmessa dal Governo non recepisce tutte le indicazioni di World Athletics, ed in particolare, fatto di sostanziale rilevanza, non esprime la copertura dell’intervento economico descritto nel budget della manifestazione. Per trasmetterne alla World Athletics una versione completa di tutto c’è tempo, nei fatti, fino alla riunione di Consiglio che prenderà la decisione finale”.

Lo stesso Mei ha aggiunto: “A questo punto non possiamo che augurarci che il Governo dia seguito all’interesse e al supporto espressi più volte nel corso di questi mesi, con un atto che consenta a Roma di giocarsi tutte le carte a disposizione“. Si parla di un intervento dello Stato da quantificare in 85 milioni di euro. A questo punto è da capire quale sarà la risposta dell’Esecutivo, messo davanti al fatto compiuto.