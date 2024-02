Atletica, niente soldi dal Governo: l’Italia ritira la candidatura per i Mondiali a Roma nel 2027

Dopo gli Europei del 2024 il sogno era quello di portare a Roma anche i Mondiali di atletica: la candidatura per il 2027 era stata mandata, c’erano anche buone speranze per vedere tutto il meglio del globo nella Capitale, ma purtroppo non sarà così.

Arrivata infatti oggi la notizia che la Federazione italiana atletica leggera ha deciso di ritirare la candidatura per l’appuntamento iridato che si terrà tra tre anni. La motivazione è ben nota: il Governo infatti non ha garantito i fondi necessari per la manifestazione.

L’annuncio in un comunicato: “Con una lettera trasmessa al presidente di World Athletics, Sebastian Coe, e in copia al chairman della Commissione di valutazione, il finlandese Antti Pihlakoski, la FIDAL ha comunicato il ritiro della candidatura di Roma quale sede dei Campionati del Mondo del 2027.

La decisione è conseguente alla presa d’atto dell’assenza dei requisiti minimi per partecipare al confronto, il cui atto finale – la decisione della sede del Mondiale – avverrà con ogni probabilità quest’oggi”.