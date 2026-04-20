Maratona Boston 2026 oggi in tv: orario, streaming, chi partecipa

Quest’oggi va in scena l’edizione numero 130 della Maratona di Boston, in programma come da tradizione nel terzo lunedì di aprile in occasione del Patriot’s Day. Sulle strade della capitale del Massachusetts si disputa nella giornata odierna di lunedì 20 aprile la seconda Major dell’anno, dopo la tappa inaugurale di Tokyo dello scorso 1° marzo.

Presenti i keniani John Korir e Sharon Lokedi, vincitori un anno fa e sicuramente tra i favoriti della vigilia su un percorso collinare e abbastanza impegnativo. In campo maschile il Kenya punta al successo anche con Evans Chebet (in trionfo a Boston nel 2022 e nel 2023) e Benson Kipruto, ma attenzione al tanzaniano campione del mondo in carica Alphonce Simbu. Occhi puntati in campo femminile sulle keniane Hellen Obiri (vincitrice nel 2023 e nel 2024), Irine Cheptai e Workenesh Edesa oltre alla statunitense Fiona O’Keeffe.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Maratona di Boston 2026. L’evento non godrà della copertura televisiva in Italia, ma verrà trasmesso integralmente in diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max e DAZN. Gli orari indicati sono italiani.

CALENDARIO MARATONA BOSTON 2026

Lunedì 20 aprile

Ore 15.37 Partenza gara maschile

Ore 15.47 Partenza gara femminile

PROGRAMMA MARATONA BOSTON 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max e DAZN.