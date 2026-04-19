Maratona Boston 2026: orari, tv, programma, streaming

La Maratona di Boston 2026 si disputerà lunedì 20 aprile: negli USA il terzo lunedì del mese di aprile è festivo (si celebra il sentitissimo Patriot’s Day) e dunque andrà in scena, come da tradizione, questa imperdibile Major, una delle sette 42 km più importanti e prestigiose al mondo (al pari di New York, Tokyo, Londra, Berlino, Chicago e la novità Sydney). Nella capitale del Massachusetts sono annunciati circa 30.000 podisti, a ulteriore riprova della caratura di questo evento che precede di sei giorni l’altrettanto rilevante Maratona di Londra.

La 130ma edizione vedrà al via i keniani John Korir e Sharon Lokedi, vincitori dodici mesi fa e nuovamente tra i grandi favoriti lungo un percorso tortuoso e collinare. Tra i pretendenti al successo maschile figurano anche i keniani Evans Chebet (trionfatore nel 2022 e nel 2023) e Benson Kipruto (bronzo olimpico a Parigi 2024), il tanzaniano Alphonce Felix Simbu (Campione del Mondo in carica), senza dimenticarsi dello statunitense Cybrian Kotut. Tra le donne spiccano anche la keniana Hellen Obiri (vincitrice nel 2023 e nel 2024), Irine Cheptai e Workenesh Edesa, la statunitense Fiona O’Keeffe.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Maratona di Boston 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN. Gli orari sono italiani (a Boston sono sei ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO MARATONA BOSTON 2026

Lunedì 20 aprile

Ore 15.37 Partenza gara maschile

Ore 15.47 Partenza gara femminile

PROGRAMMA MARATONA BOSTON: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.