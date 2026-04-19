Campionati Italiani Maratona 2026: Cuneo e Tuccitto vincono i tricolori, risultati e classifiche

A Rimini sono andati in scena i Campionati Italiani di Maratona, con le vittorie di Ademe Cuneo e Alessia Tuccitto. Il 27enne di origine etiope e cresciuto a Vigevano (in provincia di Pavia) ha allungato nel finale di una gara molto tattica condizionata dal caldo, riuscendo ad avere la meglio con il tempo di 2h22:16.

Il tesserato della Cosenza K42, allenato da Giuseppe Giambrone al Tuscany Camp, si è distinto al rientro agonistico dopo un anno di stop per infortunio, riuscendo a tagliare il traguardo con quasi un minuto di vantaggio nei confronti di Alessandro Giacobazzi (2h23:07), mentre sul terzo gradino del podio è salito Nicola Bonzi (2h23:24).

Sul fronte femminile, invece, la 28enne Tuccitto si è meritata il tricolore con il personale di 2h36:16, alzando le braccia al cielo al termine di una gara di progressione e ritoccando il suo precedente di 2h37:41 timbrato lo scorso autunno a Verona. La siciliana della Imperiali Atletica, ormai trasferitasi a Mantova, ha replicato il successo ottenuto nel 2024 a San Felice Circeo. Alle sue spalle si sono piazzate Isabella Caposieno (2h41:21, personale) e Laura Biagetti (2h48:00).