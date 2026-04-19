Maratona Boston 2026: il percorso e chi parteciperà. Parata di stella nella seconda Major stagionale

Ultime ore di attesa in vista della Maratona di Boston 2026, seconda Major stagionale (dopo Tokyo) che si terrà nella giornata di lunedì 20 aprile, come da tradizione in occasione del Patriot’s Day. Quella di quest’anno è la 130ma edizione di una delle 42,195 chilometri più importanti e prestigiose al mondo, che si disputò per la prima volta tra le strade della capitale del Massachusetts nel lontano 1897.

Attesi circa 30mila partecipanti al via della corsa, che comincerà a Hopkinton e seguirà un percorso lineare con l’arrivo posizionato lungo Boylston Street, vicino a Copley Square. La maratona annuale più antica del pianeta propone un tracciato piuttosto impegnativo e caratterizzato da un dislivello importante, con una prima parte veloce e prevalentemente in discesa seguita però da alcuni tratti in salita che possono fare la differenza.

Degne di nota in particolare le Newton Hills, una sequenza di quattro ascese abbastanza ravvicinate tra il 26° ed il 32° chilometro con la celebre Heartbreak Hill di circa 600 metri a chiudere forse il segmento più duro e selettivo dell’intera gara. Il percorso entra poi finalmente nel centro di Boston passando da Brookline e terminando nel cuore della città.

Tra i top runners annunciati dagli organizzatori ci sono i campioni in carica John Korir e Sharon Lokedi (autrice del nuovo record della corsa con 2h17:22), che andranno a caccia del back-to-back. Presente per il Kenya anche Cybrian Kotut, ma attenzione al tanzaniano campione del mondo in carica Alphonce Simbu oltre ai padroni di casa statunitensi Conner Mant, Emily Sisson e Fiona O’Keefe.