Musetti supera il primo esame, qual è il prossimo avversario a Madrid? C’è un rivale che negò una qualificazione Slam

Lorenzo Musetti ha offerto una prestazione rimarchevole in occasione del debutto al Masters 1000 di Madrid, riuscendo a sconfiggere un avversario di un certo calibro come il polacco Hubert Hurkacz. Il tennista italiano si è lasciato alle spalle l’eliminazione subita ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Barcellona per mano del francese Arthur Fils ed è riuscito a distinguersi contro un ex top-10, nonché semifinalista a Wimbledon nel 2021.

Il toscano ha avuto la meglio con il punteggio di 6-4, 7-6(4) e può così proseguire la propria avventura sulla terra rossa della capitale spagnola, dove ora è atteso da un probante terzo turno. All’orizzonte ci sarà infatti l’olandese Tallon Griekspoor, che stamattina ha avuto la meglio per 6-3, 6-4 sul bosniaco Damir Dzumhur. In palio la qualificazione agli ottavi di finale, da disputare contro chi avrà la meglio nello spicchio di tabellone in cui lo statunitense Michelsen attende il vincente di Lehecka-Tabilo.

Il 24enne, numero 9 del mondo, incrocerà il 29enne, numero 33 del ranking ATP e in questa stagione capace di raggiungere la finale del torneo ATP 500 di Dubai (non giocò contro il russo Daniil Medvedev). Il nostro portacolori ha perso i due precedenti: il primo risale al terzo turno delle qualificazioni per accedere al tabellone principale degli Australian Open 2020, quando l’olandese ebbe la meglio per 6-4, 7-6(8), ma l’azzurro era davvero alle primissime armi; il secondo ebbe luogo nel 2024, quando Griekspoor si impose ai sedicesimi di Rotterdam per 3-6, 7-6(7), 7-6(3).