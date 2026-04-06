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Lorenzo Finn domina il Giro del Belvedere 2026 con un attacco secco sul Montaner
Si conclude con il dominio di Lorenzo Mark Finn l’87esima edizione del Giro del Belvedere. Il campione del mondo in carica U23 ha corso con lucidità fino al secondo passaggio sul Montaner dove ha attaccato senza voltarsi, staccando tutti gli avversari ed involandosi in solitaria verso il traguardo di Villa. Per il portacolori del Red Bull Bora Hansgrohe Rookies si tratta del secondo successo consecutivo nella corsa italiana, già conquistata nel 2025.
Seconda posizione, con un distacco di 1’20” dal vincitore, per il britannico William Smith (Team Visma Lease a Bike Development), abile ad anticipare tutti nella volata di gruppo. Completa il podio Tommaso Bambagioni (Team Technipes). Dopo una gara di studio, Finn è riuscito a fare la differenza nell’ultimo giro sull’unica ascesa del circuito, staccando pian piano tutti gli avversari.
Successo quindi di grande prestigio per il campione iridato in carica che sarà domani ai nastri di partenza del Palio del Recioto, concluso l’anno scorso in seconda posizione.