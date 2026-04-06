Gran Premio del Perdono 2026, Paolo Marangon trionfa in volata a Melegnano. Podio tutto italiano

La 45esima edizione del Gran Premio del Perdono 2026, corsa internazionale per Juniores, è stata conquistata da Paolo Marangon. Dopo i 129 chilometri di percorso intorno a Melegnano, il classe 2008, portacolori del Team Guerrini Senaghese, si è imposta nella volata finale davanti a Lorenzo Ceccarello (Autozai Contri) ed a Jacopo Vendramin (Forniture Moro Spercenigo).

La corsa, come da previsione, si è accesa dopo l’entrata del circuito collinare. Sei corridori hanno proseguito in solitaria davanti al gruppo. Si è trattato di: Pietro Ferronato (Team Nord Est Petrucci Assali Steffen), Alessandro Battistoni e Ruben Ferrari (Pool Cantù GB Junior Team) Xander Graham (Prologue Racing Team) Bruno Mardegan (Team Guerrini Senaghese) e Daan Hogenelst (Team WPGA Amsterdam).

Il gruppo ha però ripreso in mano il controllo della situazione al termine del circuito, raggiungendo pian piano tutti i fuggitivi. Da qui si sono alternati alcuni attacchi organizzati ma il plotone ha riassorbito tutti i tentativi fino alla volata finale. Dopo due edizioni con vincitori stranieri, la corsa italiana, divenuta internazionale nel 2024, si conclude così con un podio tutto italiano.