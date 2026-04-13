Dalla regia in campo ai grandi club della pallavolo italiana, fino alla maglia della Nazionale: Rachele Sangiuliano ha vissuto una carriera da protagonista nel ruolo più strategico, quello della palleggiatrice.
Oggi il suo percorso l’ha portata oltre il volley, nel mondo del calcio e nel giornalismo, dove si occupa di performance, mentalità e gestione degli atleti, mettendo a confronto due realtà sportive profondamente diverse.
In questa intervista analizziamo le differenze tra calcio e pallavolo: dalla cultura sportiva alla gestione dei giovani, dal talento alla costruzione della leadership, fino al lavoro sulla mentalità e sulla pressione.
Un confronto diretto tra due mondi per capire cosa funziona davvero nello sport di alto livello e cosa, invece, può ancora crescere.
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conduce Alice Liverani