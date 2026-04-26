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Darderi-Cerundolo, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming
Luciano Darderi torna in campo lunedì 27 aprile per sfidare l’argentino Francisco Cerundolo nei sedicesimi di finale del Madrid Open 2026, quarto Masters 1000 della stagione per il circuito ATP. Due giorni dopo aver sconfitto agevolmente Juan Manuel, l’azzurro dovrà vedersela per uno strano scherzo del destino proprio con il fratello più quotato della famiglia Cerundolo.
Il bilancio dei precedenti è leggermente favorevole al sudamericano n.16 del seeding, che ha sconfitto Darderi in tre occasioni su cinque tra cui l’ultima in ordine cronologico che risale alla finale di Buenos Aires dello scorso febbraio (6-4 6-2 per il fratello maggiore di Juan Manuel). In palio un posto agli ottavi di finale contro uno tra il canadese Felix Auger-Aliassime ed il giovane belga Alexander Blockx.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Darderi-Cerundolo, valevole per i sedicesimi di finale del Masters 1000 di Madrid. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale esatto da definire); in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO DARDERI-CERUNDOLO ATP MADRID 2026
Lunedì 27 aprile
Court 4 – Inizio alle ore 11.00
Kozyreva/Skoch vs Perez/Schuurs
A seguire
Llamas Ruiz/Winter Lopez vs Krajicek/Mektic
A seguire, ma non prima delle 15.00
Luciano Darderi vs Francisco Cerundolo
PROGRAMMA DARDERI-CERUNDOLO: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Sky Sport (canale esatto da definire).
Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.
Diretta Live testuale: OA Sport.