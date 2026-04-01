CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e il Galatasaray Daikin Istanbul, valido per la finale d’andata della CEV Cup femminile. Dopo la Savino del Bene Scandicci e l’Imoco Volley Conegliano che hanno conquistato le Final Four di Champions League, e dopo che Vallefoglia ha vinto la Challenge Cup contro il Panathinaikos, anche le ragazze di Nicola Negro puntano a vincere la competizione europea.

Per accedere all’atto finale, diviso dal match di andata e ritorno, Chieri ha sconfitto il Dresdner SC in semifinale per 2-3 e per 3-2. Il club tedesco è stato uno, se non il più giovane della quasi conclusa Champions League, affrontando anche Conegliano che lo ha sconfitto nettamente sia in casa che in trasferta.

Il Galatasaray, allenato da Massimo Barbolini e con in squadra la campionessa del Mondo e olimpica con l’Italia Myriam Sylla, per raggiungere Chieri in finale di CEV Cup ha affrontato e sconfitto nettamente il C.S.O. Voluntari 2005, club di massima serie rumena, sconfitta per 3-0 all’andata e per 0-3 al ritorno.

Il match tra Chieri e Galatasaray Istanbul inizierà alle 20.00 e verrà disputato al Palazzetto dello Sport Gianni Asti di Torino. I giudici di gara principali saranno la bulgara Vanya Parvanova come arbitro di sedia e il norvegese Geir Vestbo presente, invece, a bordocampo. Segui l’incontro in Diretta e in Live, punto dopo punto, con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!