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22.24 Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, l’appuntamento è al match di ritorno che verrà disputato l’8 aprile alle 19.00. Grazie mille per averci seguito, buon proseguimento di serata a tutti.

22.22 Come detto, non è ancora finita, anzi. Ovviamente, i tifosi di Chieri e tutto il movimento pallavolistico italiano preferiva la vittoria ma c’è ancora tutta una gara di ritorno da giocare. Per vincere entro il gioco regolamentare, le piemontesi dovranno trionfare ad Istanbul con il risultato di 0-3 o 1-3, mentre possono accontentarsi anche di un 2-3 per mandare la finale di CEV Cup ad un entusiasmante golden set che decreterebbe la vincitrice al titolo. Insomma, non è detta ancora l’ultima parola di questa competizione.

22.20 Le vere difficoltà della squadra di Negro si sono viste in ricezione nel primo e nel terzo set. Infatti, nel secondo e nel quarto, che Chieri ha portato a casa, il secondo fondamentale dopo il servizio ha funzionato alla grande permettendo alle piemontesi di vincere i parziali anche in maniera abbastanza netta.

22.18 Sembrava ormai essere arrivata la vittoria, con ben quattro match point non sfruttati mentre le turche hanno chiuso l’incontro al secondo tentativo. Sconfitta amara che però ha dimostrato quanto Chieri possa ancora lottare fino all’ultimo per questi titolo europeo importantissimo, il secondo per gerarchia dopo la Champions League.

18-20 Nervini manda fuori la diagonale, vince il Galatasaray al quinto set.

18-19 Tocco del muro sulla diagonale di Carucasu. Secondo match point.

18-18 CHE ATTACCO DI KUNZLER! Diagonale pazzesca da posto quattro, annullato il match point alle turche!

Time-out di Chieri, tie-break tanto bello quanto lungo.

17-18 Erroraccio in attacco di Nemeth che manda fuori la diagonale. Primo match point per il Galatasaray dopo i quattro annullati a Chieri.

17-17 L’attacco di Carucasu si insacca nel muro avversario.

17-16 MURO MICIDIALE DI ALBERTI! Quarto match point per Chieri, c’è Van Aalen al servizio!

16-16 Il servizio di Cekualev non trova il campo, non ci voleva.

16-15 KUNZLER TROVA IL CAMPO! Attacco della numero quattro in diagonale! Sylla da posto sei non può arrivarci! Terzo match point!

15-15 Primo tempo di Wang, annullato anche la seconda palla del match.

15-14 MANI FUORI DI NERVINI! Grande attacco della giovane azzurra da posto quattro. Secondo match point!

14-14 Se ne va il match point. Ci pensa Sylla con la diagonale da posto quattro.

14-13 Esce il servizio di Carucasu! Match point di Chieri che è ad un passo dal vincere la finale d’andata della CEV Cup!

13-13 Carucasu trova il campo con la diagonale da posto due.

Time-out del Galatasaray.

13-12 VAN AALEN! La sua difesa va direttamente nel campo turco e atterra indisturbata! Vantaggio di Chieri!

12-12 Alberti serve, la ricezione turca è slash! Nervini chiude con la schiacciata di prima intenzione!

11-12 Grandissimo attacco di Nervini da posto quattro, il muro devia fuori.

10-12 Fallo di linea per Van Aalen.

10-11 Mani fuori pesante di Carucasu che attacca in diagonale da posto due.

10-10 MURO DI ALBERTI SU SYLLA!

9-10 Kunzler spinge la palla ad una mano aggirando il muro turco.

8-10 Altro errore al servizio, questa volta è di Van Aalen. Chieri ha regalato tre punti al servizio in questo tie-break.

8-9 La palla non è atterrata in campo! Grandissima chiamata della panchina piemontese.

Challenge di Chieri per l’in/out.

7-10 Altro muro del Galatasaray, ancora Aydin questa volta su Kunzler.

Time-out di Chieri.

7-9 Muro di Aydin che annulla l’attacco di Nemeth.

7-8 La pipe di Nervini viene murata. Si gira con le turche in vantaggio di una sola lunghezza ma con il parziale aperto da 0-3 per loro.

7-7 Carucasu trova la diagonale da posto due. Le turche pareggiano i conti.

Non c’è il tocco, punto confermato al Galatasaray.

Challenge di Chieri che vuole capire se c’è stato o no il tocco del muro sull’attacco di Nervini.

7-6 Esce l’attacco parallelo di Nervini da posto quattro.

Time-out quasi obbligato per il Galatasaray.

7-5 MURO DI ALBERTI!

6-5 Ace di Cekulaev!

5-5 Esce l’attacco in diagonale da posto quattro di Aydin.

4-5 Primo tempo di Wang. Torna in vantaggio il Galatasaray.

4-4 La difesa delle turche è lunga, arriva Cekulaev a chiudere l’azione con il palleggio a due passi dalla rete verso posto cinque.

3-4 L’attacco di Nervini non trova il campo ma c’è il tocco netto del muro turco.

2-4 Altro errore al servizio di Chieri, questa volta è di Nemeth. Serve riaccendere la spina in battuta.

2-3 Pasticcio di Bongaerts che regala il punto a Chieri.

1-3 Primo tempo di Wang verso posto uno.

1-2 Nemeth attacca forte ed alta sulle mani del muro da posto due.

0-2 Carucasu difende ed attacca da posto due con la palla che si insacca nel muro avversario.

0-1 Il tie-break inizia con l’errore al servizio di Kunzler.

25-18 SI VA AL TIE-BREAK! CHIERI PAREGGIA ANCORA! Diagonale vincente di Nervini che da posto quattro chiude il parziale, la finale d’andata si deciderà al quinto set!

24-18 Mani fuori importantissimo di Nemeth che attacca da posto due.

23-18 Ancora Carucasu, sempre in diagonale da posto due.

23-17 Passa la diagonale di Carucasu da posto due, anche grazie all’aiuto del muro.

Time-out delle turche.

23-16 Azione lunga, che finisce con la parallela di Nervini da posto quattro!

22-16 Nervini attacca da posto quattro e trova il campo in diagonale.

21-16 In rete il servizio di Kunzler.

21-15 La parallela di Carucasu esce senza trovare il campo.

20-15 Muro di Alberti!

19-15 Attacco da seconda linea micidiale di Nemeth.

18-15 Esce il servizio di Van Aalen.

Time-out del Galatasaray.

18-14 Deviazione del muro sull’attacco di Kunzler da posto quattro.

17-14 Primo tempo di Alberti!

16-14 Grobelna mura Nemeth da posto due.

16-13 Resta in campo il primo tempo di Wang.

16-12 Muro di Van Aalen su Sylla!

15-12 Esce il servizio delle turche.

14-12 Attacco vincente del Galatasaray.

14-11 Pallonetto vincente di Nemeth.

13-11 Esce il servizio di Guveli.

Time-out delle piemontesi.

12-11 Sylla si arrampica e trova il muro sul palleggio spinto di Nemeth. Le turche raggiungono Chieri.

12-10 Arriva anche il muro per Gulevi.

12-9 Primo tempo anche per Cekulaev.

11-9 Sale di livello Guveli che trova un altro primo tempo.

11-8 Diagonale al centro di Nemeth da posto due.

10-8 Alberti subisce il muro dal primo tempo.

10-7 Primo tempo di Guveli.

10-6 Muro pazzesco di Alberti su Carutasu.

9-6 Pipe bellissima di Nervini!

8-6 Passa la difesa del Galatasaray.

8-5 Primo tempo di Alberti.

7-5 Pallonetto di Carutasu da seconda linea.

7-4 Ace di Cekulaev.

6-4 Esce il servizio di Carutasu.

5-4 Primo tempo di Wang.

5-3 Fast perfetta di Cekulaev.

4-3 Esce anche l’attacco da posto quattro in diagonale di Sylla.

3-3 Nemeth attacca ancora da posto due ma sbaglia dalla seconda linea.

3-2 Parallela interna di Nervini da posto quattro.

2-2 Passa la parallela di Sylla da posto quattro.

2-1 Esce la diagonale di Nemeth.

2-0 Attacco vincente di Nervini da posto quattro.

1-0 Mani fuori pesante di Nemeth da posto due.

18-25 GALATASARY TORNA IN VANTAGGIO! L’ace di Carutasu chiude il parziale.

18-24 Non passa l’attacco di Dombrink.

18-23 Esce l’attacco delle piemontesi.

18-22 Mani fuori importantissimo di Carutasu da posto due.

Time-out delle turche.

18-21 Sylla subisce il muro di Chieri, che si avvicina al Galatasaray.

17-21 Ace di Cekulaev.

16-21 Dambrink chiude la diagonale da posto due.

Time-out di Chieri.

15-21 Diagonale vincente di Carutasu da posto due.

15-20 C’è il tocco delle italiane sull’attacco delle turche.

15-19 Invasione a rete, ancora, delle turche.

14-19 Aydin trova la diagonale da posto quattro.

Time-out delle turche.

14-18 Invasione a rete del Galatasaray.

13-18 Esce l’attacco di Aydin in parallela.

12-18 Primo tempo di Cekulaev.

11-18 In rete il servizio di Chieri.

11-17 Diagonale di Nemeth da posto due.

10-17 Ace di Wang!

10-16 Invasione a rete di Chieri.

10-15 Esce il servizio di Kunzler.

10-14 L’attacco di Nemeth supera il muro da posto due.

9-14 Esce l’attacco di Kunzler da posto quattro.

9-13 Altro muro subito da Nemeth, questa volta da posto due.

Time-out di Negro.

9-12 Altro attacco di Nemeth da posto quattro, ma viene murato.

9-11 Parallela micidiale di Sylla da posto quattro.

9-10 Ancora Kunzler in diagonale.

8-10 In rete il servizio di Cekulaev.

8-9 Kunzler mira posto sei con la diagonale da posto quattro e trova il punto.

7-9 Passa l’attacco di Carutasu da posto due.

7-8 Guizzo pazzesco di Van Aalen che piazza il secondo tocco.

6-8 Aydin piazza la diagonale da posto quattro.

6-7 Diagonale di Nemeth da posto quattro.

5-7 Attacco vincente delle turche.

5-6 Il primo tempo di Guveli passa dal muro.

5-5 Tocco a rete del Galatasaray sull’attacco di Nervini.

4-5 Carutasu piazza la diagonale da seconda linea.

4-4 Esce il servizio dell’azzurra.

3-4 La diagonale da posto quattro di Sylla passa con l’aiuto del nastro.

3-3 Muro vincente di Alberti!

2-3 Errore in attacco per Kunzler da posto quattro.

2-2 Esce il servizio di Cekulaev.

2-1 Altro punto per la numero quattro che piazza ancora la diagonale.

1-1 Diagonale di Kunzler da posto quattro.

0-1 Nemeth attacca da seconda linea e non trova il campo.

25-20 CHIERI PAREGGIA SUBITO! CHE REAZIONE! La diagonale da posto due di Dambrink chiude il secondo parziale con le piemontesi che restano in partita ed evitano il raddoppio del Galatasaray.

24-20 Esce il servizio di Nervini.

24-19 Muro vincente di Cekulaev su Carutasu.

23-19 Aydin trova la diagonale da posto quattro.

23-18 Mani fuori di Nervini sul muro del Galatasaray.

22-18 Carutasu torna a fare punto e lo fa con la diagonale da posto quattro.

22-17 Passa la diagonale di Nemeth da posto due.

21-17 Diagonale vincente del Galatasaray.

21-16 Chieri si difende e contrattacca con la solita Nemeth che copre il pallonetto di Sylla e piazza la diagonale da posto quattro.

20-16 Primo tempo di Wang, che inizia a macinare i punti.

20-15 Errore al servizio per le turche.

19-15 Si sfoga Sylla per l’errore precedente e tira una diagonale potentissima da posto quattro.

La squadra turca chiama challenge per l’in/out, ma la palla è confermata fuori.

19-14 Esce anche la diagonale di Sylla, sempre da posto quattro.

18-14 Nervini attacca da posto quattro in parallela ma non trova il campo.

18-13 Passa la diagonale di Carutasu da posto due.

18-12 Super Chieri nel secondo set! Primo tempo di Cekualev!

17-12 In rete il servizio della numero 13.

17-11 Brava Nemeth che attacca in extra rotazione trovando il mani fuori.

16-11 Questa volta l’attacco della cinese è positivo.

16-10 Invasione a rete di Wang durante l’attacco.

Time-out del Galatasaray, il secondo e ultimo del set.

15-10 La diagonale di Nervini supera il muro, attacco vincente da posto quattro.

14-10 Esce l’attacco diagonale di Grobelna da posto due.

13-10 Guizzo vincente di Nemeth, sempre da posto due.

12-10 Nemeth subisce il muro di Sylla da posto due.

12-9 Altro mani fuori di Nemeth!

11-9 L’opposta di Chieri trova il mani fuori da posto due.

10-9 Nemeth cerca il mani fuori ma la palla è troppo complessa da gestire.

10-8 Muro vincente di Van Aalen che dice di no a Sylla.

9-8 Imprendibile la diagonale di Sylla da posto quattro.

9-7 Si riprende subito la numero quattro con una diagonale perfetta.

8-7 Kunzler attacca ma c’è il contatto con la rete.

8-6 Mani fuori di Carutasu da posto due.

Time-out di Bigarelli.

8-5 Altro muro su Aydin, ci pensa Van Aalen!

7-5 Aydin subisce il muro delle piemontesi!

6-5 Mani fuori di Chieri, ancora.

5-5 L’attacco di Aydin si insacca a rete.

5-4 Diagonale di Nemeth da posto due.

4-4 Fallo di quattro tocchi delle piemontesi.

4-3 Mani fuori di Chieri che torna in vantaggio.

3-3 Esce il secondo servizio dell’azzurra.

2-3 Ace di Sylla, continuano i problemi in ricezione di Chieri.

2-2 Esce il servizio di Kunzler.

2-1 Sylla subisce il muro e non gestire il recupero.

1-1 Invasione a muro delle ragazzi piemontesi.

1-0 Parte bene Chieri con la diagonale da posto quattro di Kunzler.

18-25 IL GALATASARAY VINCE IL PRIMO SET! Il muro delle turche chiude il parziale.

18-24 Altro ace per Carutasu che manda le turche a set point.

18-23 Wang gira verso zona uno l’attacco e trova il campo.

18-22 Accorcia le distanze la squadra italiana.

17-22 Il secondo tentativo dell’azzurra supera il muro e atterra nel campo di Chieri.

17-21 Sylla attacca la parallela da posto quattro ma non trova il campo.

16-21 Errore al servizio per il Galatasaray.

15-21 Mani fuori di Carutasu, sicuramente la migliora delle turche in questo primo set.

15-20 Muro pazzesco di Carutasu su Nervini.

15-19 Primo tempo di Guveli.

15-18 L’appoggio di Nervini si insacca nel muro avversario.

Time-out per Negro, il secondo del primo set.

14-18 Altro errore di Nervini che manda fuori una palla comunque complessa da gestire.

14-17 Nervini cerca di raggiungere il pallonetto di Aydin ma la palla esce.

Time-out chiamato da Bigarelli.

14-16 MURO DI NEMETH! Azione meravigliosa da una parte e dall’altra.

13-16 Chieri cerca di accorciare le distanze.

12-16 Diagonale stretta ma in campo di Nemeth da posto due.

11-16 Mani fuori con la parallela di Carutasu.

11-15 Nemeth attacca anche da posto quattro e fa benissimo con la parallela in campo.

10-15 Prende il largo il Galatasaray con il muro di Wang ai danni di Nervini da posto quattro.

10-14 Nemeth trova la deviazione del muro.

9-14 Ci pensa ancora Sylla, sempre da posto quattro con la parallela interna.

Negro chiama time-out.

9-13 Ace di Carutasu.

9-12 Diagonale pazzesca di Sylla da posto quattro.

9-11 In rete il servizio di Grobelna.

8-11 Diagonale di Carutasu da posto due.

Non c’è stato il tocco, punto confermato.

Challenge di Negro per l’eventuale tocco del muro turco.

8-10 Muro del Galatasaray sulla seconda pipe di Nemeth.

8-9 Sylla piazza l’attacco da posto quattro.

8-8 Van Aalen gioca la prima pipe di Nemeth che è vincente.

7-8 Sembrava buona la difesa di Chieri ma c’è stato fallo di quattro tocchi.

7-7 Contrattacco pazzesco di Nemeth che ha messo giù una parallela da posto due irreale.

6-7 Nervini stacca troppo avanti rispetto alla palla che manda fuori con la diagonale da posto quattro.

6-6 Aydin piazza la diagonale da posto quattro.

6-5 Parallela vincente di Nervini che da posto quattro attacca sopra le mani del muro.

5-5 La numero quattro sbaglia la battuta, secondo errore ravvicinato per Chieri.

5-4 Kunzler insacca l’attacco da posto quattro nel muro avversario.

4-4 Van Aalen manda fuori il servizio.

4-3 Nemeth trova il primo punto con l’attacco da posto due.

3-3 Primo tempo di Alberti.

2-3 Ancora Sylla, l’azzurra questa volta trova posto sei da posto quattro.

2-2 Ecco Sylla! L’italiana si iscrive al match con una diagonale vincente da posto quattro.

2-1 Attacco da seconda linea perfetto di Nervini che chiude la pipe.

1-1 Bongaerts chiude a rete la ricezione slash dopo il muro subito precedentemente.

1-0 Subito un muro di Cekulaev!

INIZIA IL MATCH

19.57 Squadre in campo per il saluto di rito, ma prima c’è un bellissimo omaggio all’ex del match, Kaja Grobelna che di Chieri è stata anche capitano. Omaggio molto dolce anche per Sylla che torna in Italia da avversaria ma sempre con i bellissimi ricordi che ci ha e ci sta regalando con la Nazionale.

19.56 La finale di ritorno verrà disputata tra sette giorni esatti, ad Istanbul, l’8 aprile alle 19.00.

19.54 Manca poco all’inizio del match, le due formazioni stanno ultimando il riscaldamento.

19.51 La scorsa stagione, dopo la semifinale vinta proprio contro il Galatasaray, Chieri perse la doppia finale contro Roma, che adesso milita in A2 e sta lottando per tornare al massimo livello italiano.

19.49 Gli unici scontri diretti tra Chieri e Galatasaray risalgono alla scorsa stagione per la semifinale d’andata e ritorno della Challenge Cup 2025, con le piemontesi che vinsero 1-3 in trasferta ma persero 3-1 in casa, per poi trionfare 15-13 nel golden set.

19.46 Chieri ha bisogno di una vittoria, e della più netta possibile, per poi andare in Turchia a vincere il titolo che sogna anche l’azzurra Sylla, schiacciatrice che con la Nazionale italiana di Velasco ha vinto praticamente tutto.

19.43 Per Chieri, è forse la partita più importante della stagione se non della sua storia visto che sarà questo match ad indirizzare, in maniera importante, la doppia finale di CEV Cup, un risultato che per la squadra piemontese sarebbe leggendario.

19.40 Buonasera amici di OA Sport, mancano venti minuti all’inizio del match tra Chieri e Galatasaray.

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e il Galatasaray Daikin Istanbul, valido per la finale d’andata della CEV Cup femminile. Dopo la Savino del Bene Scandicci e l’Imoco Volley Conegliano che hanno conquistato le Final Four di Champions League, e dopo che Vallefoglia ha vinto la Challenge Cup contro il Panathinaikos, anche le ragazze di Nicola Negro puntano a vincere la competizione europea.

Per accedere all’atto finale, diviso dal match di andata e ritorno, Chieri ha sconfitto il Dresdner SC in semifinale per 2-3 e per 3-2. Il club tedesco è stato uno, se non il più giovane della quasi conclusa Champions League, affrontando anche Conegliano che lo ha sconfitto nettamente sia in casa che in trasferta.

Il Galatasaray, allenato da Massimo Barbolini e con in squadra la campionessa del Mondo e olimpica con l’Italia Myriam Sylla, per raggiungere Chieri in finale di CEV Cup ha affrontato e sconfitto nettamente il C.S.O. Voluntari 2005, club di massima serie rumena, sconfitta per 3-0 all’andata e per 0-3 al ritorno.

Il match tra Chieri e Galatasaray Istanbul inizierà alle 20.00 e verrà disputato al Palazzetto dello Sport Gianni Asti di Torino. I giudici di gara principali saranno la bulgara Vanya Parvanova come arbitro di sedia e il norvegese Geir Vestbo presente, invece, a bordocampo. Segui l’incontro in Diretta e in Live, punto dopo punto, con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!