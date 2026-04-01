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5-5 La numero quattro sbaglia la battuta, secondo errore ravvicinato per Chieri.

5-4 Kunzler insacca l’attacco da posto quattro nel muro avversario.

4-4 Van Aalen manda fuori il servizio.

4-3 Nemeth trova il primo punto con l’attacco da posto due.

3-3 Primo tempo di Alberti.

2-3 Ancora Sylla, l’azzurra questa volta trova posto sei da posto quattro.

2-2 Ecco Sylla! L’italiana si iscrive al match con una diagonale vincente da posto quattro.

2-1 Attacco da seconda linea perfetto di Nervini che chiude la pipe.

1-1 Bongaerts chiude a rete la ricezione slash dopo il muro subito precedentemente.

1-0 Subito un muro di Cekulaev!

INIZIA IL MATCH

19.57 Squadre in campo per il saluto di rito, ma prima c’è un bellissimo omaggio all’ex del match, Kaja Grobelna che di Chieri è stata anche capitano. Omaggio molto dolce anche per Sylla che torna in Italia da avversaria ma sempre con i bellissimi ricordi che ci ha e ci sta regalando con la Nazionale.

19.56 La finale di ritorno verrà disputata tra sette giorni esatti, ad Istanbul, l’8 aprile alle 19.00.

19.54 Manca poco all’inizio del match, le due formazioni stanno ultimando il riscaldamento.

19.51 La scorsa stagione, dopo la semifinale vinta proprio contro il Galatasaray, Chieri perse la doppia finale contro Roma, che adesso milita in A2 e sta lottando per tornare al massimo livello italiano.

19.49 Gli unici scontri diretti tra Chieri e Galatasaray risalgono alla scorsa stagione per la semifinale d’andata e ritorno della Challenge Cup 2025, con le piemontesi che vinsero 1-3 in trasferta ma persero 3-1 in casa, per poi trionfare 15-13 nel golden set.

19.46 Chieri ha bisogno di una vittoria, e della più netta possibile, per poi andare in Turchia a vincere il titolo che sogna anche l’azzurra Sylla, schiacciatrice che con la Nazionale italiana di Velasco ha vinto praticamente tutto.

19.43 Per Chieri, è forse la partita più importante della stagione se non della sua storia visto che sarà questo match ad indirizzare, in maniera importante, la doppia finale di CEV Cup, un risultato che per la squadra piemontese sarebbe leggendario.

19.40 Buonasera amici di OA Sport, mancano venti minuti all’inizio del match tra Chieri e Galatasaray.

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e il Galatasaray Daikin Istanbul, valido per la finale d’andata della CEV Cup femminile. Dopo la Savino del Bene Scandicci e l’Imoco Volley Conegliano che hanno conquistato le Final Four di Champions League, e dopo che Vallefoglia ha vinto la Challenge Cup contro il Panathinaikos, anche le ragazze di Nicola Negro puntano a vincere la competizione europea.

Per accedere all’atto finale, diviso dal match di andata e ritorno, Chieri ha sconfitto il Dresdner SC in semifinale per 2-3 e per 3-2. Il club tedesco è stato uno, se non il più giovane della quasi conclusa Champions League, affrontando anche Conegliano che lo ha sconfitto nettamente sia in casa che in trasferta.

Il Galatasaray, allenato da Massimo Barbolini e con in squadra la campionessa del Mondo e olimpica con l’Italia Myriam Sylla, per raggiungere Chieri in finale di CEV Cup ha affrontato e sconfitto nettamente il C.S.O. Voluntari 2005, club di massima serie rumena, sconfitta per 3-0 all’andata e per 0-3 al ritorno.

Il match tra Chieri e Galatasaray Istanbul inizierà alle 20.00 e verrà disputato al Palazzetto dello Sport Gianni Asti di Torino. I giudici di gara principali saranno la bulgara Vanya Parvanova come arbitro di sedia e il norvegese Geir Vestbo presente, invece, a bordocampo. Segui l’incontro in Diretta e in Live, punto dopo punto, con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!