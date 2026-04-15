Lisa Angiolini: “Avevo il tarlo di questo record. Era nel mirino, ma sono incredula”

Cala ufficialmente il sipario anche sulla seconda giornata dei Campionati Italiani di nuoto 2026. Nella vasca lunga di Riccione si è infatti da poco conclusa la serata dedicata alle finali per i titoli nazionali, i quali mettono in palio anche il pass per gli Europei di Parigi. Una delle protagonista della sessione serale è stata sicuramente Lisa Angiolini, autrice di una prestazione perfetta nell’ultimo atto dei 200 rana.

La toscana già ieri aveva dimostrato una condizione superiore alle connazionali, vincendo il titolo dei 100 davanti a Benedetta Pilato. Angiolini si è ripetuta oggi nella più lunga distanza, firmando il crono di 2’22”28, nuovo record italiano, ed avvicinandosi ai tempi delle migliori nuotatrici del mondo (si tratta infatti della quarta prestazione mondiale della stagione).

La 31enne senese, primatista italiana anche in vasca corta, conquista così il secondo titolo italiano e continua a migliorarsi avvicinandosi alle primatiste mondiali. Come riportato dalla FIN, Angiolini ha così commentato il suo risultato: “Devo dire che avevo questo record nel mirino da tempo. Non pensavo però di poter andare così forte: sono ancora incredula. Sono strafelice, non ho parole. E’ difficile realizzare quello che successo, malgrado avessi il tarlo di questo record. E’ una delle serate più belle della mia carriera”.