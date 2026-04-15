Nuoto, Michele Lamberti trionfa anche nei 100 dorso ai campionati italiani e strappa il pass per gli Europei

Prosegue il pomeriggio della seconda giornata di finali dei Campionati Italiani di nuoto 2026. Nella vasca lunga di Riccione, è da poco calato il sipario sull’ultimo atto dei 100 dorso maschili. In assenza di Thomas Ceccon, il titolo nazionale è stato conquistato da Michele Lamberti, il dorsista nettamente più in condizione in queste due giornate iniziali. Per il classe 2000 è il secondo successo dopo la vittoria nei 50 dorso con record italiano.

Lamberti ha preso il sopravvento sugli avversari nella vasca di ritorno, firmando il crono di 53.79 e strappando automaticamente il pass per gli Europei di Parigi in programma ad agosto. Il bresciano aveva già dato dimostrazione della sua competitività in mattinata quando con Daniele Del Signore aveva siglato il miglior tempo ex aequo (54.42).

Nella serata però Lamberti ha alzato il ritmo anticipando proprio il classe 2007 Del Signore che deve accontentarsi di una preziosa seconda posizione, nuotando in 54.06. Completa il podio Francesco Lazzari in 54.22.