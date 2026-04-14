Lisa Angiolini beffa Benedetta Pilato e conquista il titolo dei 100 rana a Riccione: toscana agli Europei 2026

Non è stata la finale dei 100 rana donne che si sperava in questo primo giorno degli Assoluti primaverili di nuoto a Riccione. La truppa guidata da Cesare Butini sperava che fossero due le atlete a staccare il biglietto per gli Europei 2026 a Parigi sulla base di quanto previsto dal regolamento: pass per chi vince e per chi ottiene un tempo uguale o inferiore all’1’06″2 fissato dalla FIN.

La missione è stata compiuta solo da Lisa Angiolini. La toscana si è imposta in una gara di rimonta col crono di 1’06″33, beffando per appena 0″06 Benedetta Pilato, mentre il podio è stato completato da Anita Bottazzo (1’06″89). Un atto conclusivo in cui Pilato sembrava avere un po’ il controllo della situazione.

La pugliese ha iniziato in maniera convincente, toccando la piastra ai 50 metri in 30″62 e avendo un margine considerevole su Angiolini (31″28). La seconda vasca, come accaduto in altre circostanze, non ha sorriso all’atleta pugliese, tornata a competere dopo la sospensione legata alla nota vicenda dell’agosto scorso. La chiusura in 35″77 dunque le ha precluso sia il successo che la conquista dell pass continentale, per il riscontro cronometrico ottenuto.

Una delusione, indubbiamente, per Benny che avrebbe sperato di archiviare la pratica qualificazione senza se e ma già in questi Assoluti. Le cose sono andate diversamente e vedremo quali saranno le decisioni di Cesare Butini, ricordando che ci sarà un’altra opportunità nel Trofeo Settecolli. In tutto questo, un livello dalla rana nazionale che, come detto, non può soddisfare.