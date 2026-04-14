Leonardo Deplano vince e convince nei 50 sl a Riccione: qualificazione continentale per il toscano

Era il favorito e Leonardo Deplano ha confermato quel che si pensava nel primo giorno degli Assoluti primaverili di nuoto a Riccione. Nella finale dei 50 stile libero uomini, il toscano ha fatto la voce grossa. Dopo essere stato l’unico ad abbattere il muro dei 22″ nelle batterie, il classe ’99 tricolore ha replicato.

Buon tuffo e ottima progressione, spezzata da una seconda respirazione che ha portato a un paio di bracciate a vuoto. Qualcosa per questo motivo è costata in termini cronometrici, ma il crono è stato più che buono, anche considerando il periodo: 21″64, con margini di miglioramento. Vittoria e biglietto per gli Europei di Parigi in tasca dove, per sua stessa ammissione, si andrà a caccia di un crono sotto il 21″50.

Niente da fare per il resto della vasca, visto il tempo-limite europeo imposto dalla FIN a 21″9. C’è andato vicino Lorenzo Ballarati, che ha ottenuto la seconda posizione in 22″05, precedendo Giovanni Guatti in 22″14.

Niente da fare per alcuni membri importanti della staffetta 4×100 stile libero italiana. Il riferimento è a Manuel Frigo, mai però così a proprio agio nei 50 sl (5° in 22″32), ma soprattutto a Lorenzo Zazzeri, finalista olimpico a Tokyo su questa distanza. Il toscano ha concluso settimo a in 22″37, davanti a un Alessandro Miressi (22″43) mai a proprio agio nella gara sull’unica vasca.