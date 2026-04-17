L’Amstel Gold Race 2026 si vedrà in tv sulla RAI? Orari, programma, streaming

Domenica 19 aprile andrà in scena la Amstel Gold Race: la ribattezzata Classica della Birra, che da tradizione trova ormai spazio tra la Parigi-Roubaix e la Liegi-Bastogne-Liegi, non gode dello status di Classica Monumento ma è ormai diventata a tutti gli effetti la sesta corsa di un giorno più importante del calendario internazionale. L’evento potrà però essere seguito soltanto da chi ha sottoscritto un abbonamento: la corsa non sarà infatti trasmessa in diretta tv sui canali Rai, proprio come era successo per il Giro delle Fiandre a Pasqua.

La Ronde non aveva goduto della copertura in chiaro, generando parecchio malumore tra gli amanti del pedale, che resteranno a digiuno anche in questo occasione. La Amstel Gold Race potrà essere seguita soltanto in diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 14.55: sarà dunque necessario essere in possesso di un abbonamento per gustarsi le fasi caldi della competizione, visto che non sarà garantita la diretta tv e/o streaming gratis e in chiaro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Amstel Gold Race 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 14.55; garantita la diretta live testuale integrale su OA Sport

CALENDARIO AMSTEL GOLD RACE 2026

Domenica 19 aprile

Ore 11.13 Amstel Gold Race 2026 (220 km da Maastricht a Valkenburg)

PROGRAMMA AMSTEL GOLD RACE 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 14.55, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.