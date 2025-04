Albo d’oro Amstel Gold Race dopo l’edizione 2025: Skjelmose succede a Pidcock

Mattias Skjelmose ha vinto la Amstel Gold Race 2025, riuscendo a battere in una volata i due grandi favoriti della vigilia. Il danese è infatti uscito in maniera perentoria in prossimità del traguardo, beffando il belga Remco Evenepoel e lo sloveno Tadej Pogacar. L’alfiere della Lidl-Trek era già stato encomiabile a rimanere in scia al Campione Olimpico quando erano attardati di una trentina di secondi dal Campione del Mondo, ha resistito sulle rampe più dure del Cauberg e ha fatto la differenza allo sprint.

Si tratta del successo più importante della carriera per il 24enne nativo di Copenhagen, che scrive così il proprio nome nell’albo d’oro della ribattezzata Classica della Birra. Matthias Skjelmose succede al britannico Thomas Pidcock e proprio a Pogacar, che si impose nel 2023 dopo la stoccata del polacco Michal Kwiatkowski e la fiammata del belga Wout van Aert in seguito all’edizione non andata in scena a causa della pandemia.

L’ultimo successo danese risaliva al 2018 con Michael Valgren, mentre l’Italia non esulta dal 2016 quando fu Enrico Gasparotto ad alzare le braccia al cielo. L’olandese Jan Raas si è imposto cinque volte (1977, 1978, 1979, 1980, 1982), quattro sigilli per il belga Philippe Gilbert (2010, 2011, 2014, 2017). Di seguito l’albo d’oro della Amstel Gold Race 2025.

ALBO D’ORO AMSTEL GOLD RACE 2025