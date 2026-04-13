Amstel Gold Race 2026: orari, tv, programma, streaming

La settimana “santa” del ciclismo mondiale si è conclusa con una spettacolare edizione della Parigi-Roubaix 2026, conquistata da Wout Van Aert al termine di una corsa piena di emozioni. In attesa della quarta Classica Monumento della stagione, la Liegi-Bastogne-Liegi, il calendario propone ora l’Amstel Gold Race. Sarà nuovamente battaglia lungo un percorso tortuoso, con ben 33 muri in programma.

La più importante corsa in linea olandese andrà in scena domenica 19 aprile e sarà la prima delle tre classiche delle Ardenne. I grandi protagonisti si ritrovano nuovamente faccia a faccia per succedere nell’albo d’oro a Mattia Skjelmose, vincitore nel 2025. Mathieu Van der Poel cerca il riscatto dopo le sfortune della Roubaix e punta al secondo successo dopo quello del lontano 2019.

Dove vedere l’Amstel Gold Race 2026? Non ci sarà una diretta tv in chiaro dell’evento. La diretta streaming sarà invece disponibile per gli abbonati su Discovery Plus, Eurosport 1, DAZN, HBO MAX. OA Sport vi offrirà come sempre la diretta live testuale integrale della corsa per non perdere neanche un aggiornamento sul primo dei tre appuntamenti nelle Ardenne.

PROGRAMMA AMSTEL GOLD RACE 2026

Domenica 19 aprile

Maastricht- Berg en Terblijt (220.1 km)

Orario di partenza: 11.10

Orario di arrivo stimato: 16.55

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING L’AMSTEL GOLD RACE 2026

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus, HBO MAX, dalle 14.55 anche su Eurosport 1 e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport