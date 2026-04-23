Vuelta Asturias 2026, sorpresa nella prima tappa! Gabriel Layrac vince in volata

Si apre con una sorpresa la Vuelta Asturias 2026. Il diciannovenne francese Gabriel Layrac si è infatti imposto nella prima tappa della corsa spagnola, tagliando il traguardo per primo in volata al termine di un percorso lungo 155 km con partenza da Oviedo ed arrivo a Benia de Onìs per l’occasione ridotto a causa di un incidente avvenuto fuori dalla competizione.

Una prima volta assoluta per il corridore in forza al team Continental AVC Aix Provence Dole, il quale ha lanciato lo sprint a gruppo compatto, dopo che a 5 km dal traguardo l’iberico Samuel Fernandez (Caja Rural – Seguros RGA) aveva tentato una fuga in solitaria venendo poi raggiunto dal plotone.

Molto veloce sui pedali, il francese ha così battuto il tedesco Miguel Heidemann (REMBE I rad-net) e lo stesso Fernandez, poi piazzatosi sul gradino più basso del podio. La top 5 è stata poi completata da Alvaro Sagravo (Team Storck – MRW Bau) e Adam Smith (AVC Aix Provence Dole).

Domani, venerdì 24 aprile, si disputerà la seconda frazione della corsa che, nella fattispecie, prevede la partenza in quel di Llanes e l’arrivo a Pola de Lena dopo 140.8 km.