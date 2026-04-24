La Spagna si coccola il nuovo fenomeno Rafael Jodar: De Minaur travolto. E Sinner era in tribuna…

In un complesso contrasto di emozioni la Spagna vive una giornata tennistica decisamente importante nella quale la tristezza del pomeriggio lascia gradualmente spazio alla speranza in prima serata. L’ufficializzazione del forfait di Carlos Alcaraz al Roland Garros trova il suo contraltare positivo nell’esplosione di un nuovo fenomeno, Rafael Jodar.

Il giovanissimo giocatore iberico, classe 2006, era atteso da un banco di prova che poteva essere paragonato ad un esame di maturità per un giocatore in costante ascesa nelle ultime settimane e lo supera in maniera brillante. Nel secondo turno del torneo di Madrid lo spagnolo travolge Alex de Minaur con un perentorio 6-3 6-1 in un’ora e quindici minuti.

Jodar, dopo aver conquistato il primo titolo nel circuito ATP, occupa al momento la posizione numero quarantadue del ranking ed è destinato a proseguire la sua ascesa in maniera prepotente. Il prossimo turno costituirà, nel confronto tra due stelle del domani, un test ulteriore per un talento che non ha nessuna voglia di fermarsi.

Nei sedicesimi di finale Jodar affronterà infatti la stellina brasiliana Joao Fonseca che oggi ha usufruito di un turno di riposo in virtù del ritiro di Marin Cilic. La vittoria con il brasiliano consegnerebbe allo spagnolo il match di ottavi di finale contro il vincente della sfida tra il ceco Vit Kopriva e il francese Arthur Rinderknech.

A conferire l’ideale legittimazione alla maiuscola prestazione di Jodar la presenza in tribuna di Jannik Sinner. Il numero uno del mondo ha ammirato la maiuscola prestazione di un prospetto in crescita esponenziale che tra qualche settimana potrebbe essere un avversario nei match decisivi dei vari tornei.