Karate, l’Italia centra subito un podio nella prima giornata della Serie A di La Coruña

La seconda tappa della Serie A 2026 di karate, in corso di svolgimento a La Coruña, regala subito spunti e verdetti importanti. Ecco come sono andate le cose sui tatami spagnoli in questa giornata inaugurale, molto movimentata.

L’Italia si prende un podio. Il merito è di Nicholas Martellini che sale sul terzo gradino del podio nella categoria dei +84 kg per quanto riguarda il kumite, in un tabellone che ha incoronato alla fine il brasiliano Giovani Felipin Salgado. L’azzurro esce bene dalle pool iniziali, poi si trova la strada sbarrata dal turco Kadir Furkan Genc in semifinale, ma nella finale 3-4° posto riesce ad avere la meglio sul croato Ivan Pehar.

Vicini ai piazzamenti di rilievo, terminando in 5a posizione, chiudono le loro avventure Orsola D’Onofrio nel kata femminile e Gianluca Gallo nel kata maschile, mentre nei +68 kg al femminile per quanto riguarda il kumite non trovano fortuna e meriti le atlete italiane in una categoria dove a imporsi è stata la turca Fatma Uygur. Domani la seconda giornata di gare della Serie A di karate, con ancora diversi italiani sui campi di gara galiziani.