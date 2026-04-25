Karate: Emma Coletti si prende il terzo posto. Altro podio per l’Italia a La Coruña

Dopo il terzo posto ottenuto nella giornata di venerdì da Nicholas Martellini, l’Italia del karate festeggia un nuovo piazzamento importante nella seconda tappa della Serie A di karate, in corso di svolgimento a La Coruña.

Il merito è di Emma Coletti: l’azzurra si è presa, anche in questo caso, il terzo posto, nel torneo che l’ha vista ben figurare nei -50 kg al femminile, dove la vittoria è andata alla turca Nur Temizel Hira, davanti alla spagnola Insaf Bentama-serroukh Jebari; mentre l’altro terzo posto in palio è andato all’egiziana Alla Zeidan,

Nulla da fare negli altri tornei per gli azzurri, né nelle gare individuali ne in quelle a squadre sia per quanto riguarda il kumite sia per quanto riguarda il kata.

Domani ultima giornata in agenda tutta dedicata al kumite, con i karateka italiani che cercheranno di andare a caccia di altri podi, nella sessione conclusiva di un meeting di prestigio.