Chi affronta Jannik Sinner agli ottavi di Montecarlo? Prossimo avversario con incognita: definita la data

Jannik Sinner ha esordito con una schiacciante vittoria al Masters 1000 di Montecarlo, travolgendo il francese Ugo Humbert con il perentorio punteggio di 6-3, 6-0 e qualificandosi agli ottavi di finale sulla terra rossa del Principato. Debutto brillante per il numero 2 del mondo, tornato sul mattone tritato dopo essersi imposto ai Masters 1000 di Indian Wells e Miami e con la concreta possibilità di guadagnare lo status di numero 1 del mondo.

Il fuoriclasse altoatesino attende ora di conoscere l’identità del prossimo avversario, che dovrà affrontare nella giornata di giovedì 9 aprile, ma dovrà aspettare un giorno per apprendere il nome e il cognome del rivale che lo attenderà al varco: il match tra l’argentino Francisco Cerundolo e il ceco Tomas Machac andrà in scena soltanto mercoledì 8 aprile, chi riuscirà ad avere la meglio in questo confronto sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner a Montecarlo.

Cerundolo è uno specialista su questa superficie, ha 27 anni ed è il numero 19 del mondo. Sinner è in vantaggio per 4-2 nei precedenti: ha vinto quelli disputati nel 2025 (ottavi di finale sulla terra rossa di Roma e sul cemento di Parigi), mentre nel 2023 perse agli ottavi degli Internazionali d’Italia. C’è anche un testa a testa con le Nazionali: round robin della Coppa Davis 2022, l’azzurro si impose sul cemento per 7-5, 1-6, 6-3.

Machac ha 25 anni, è il numero 53 del ranking ATP e sulla carta sarebbe un rivale più abbordabile. I precedenti parlano di un secco 3-0 in favore di Sinner, sempre sul cemento outdoor e senza mai concedere set al rivale: quarti di finale di Miami e semifinale di Shanghai nel 2025, sedicesimi di finale dell’ATP 500 di Doha nel 2026.