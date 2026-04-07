Carlos Alcaraz risponde a Sinner: travolge Baez a Montecarlo, la lotta per il n.1 promette scintille

Carlos Alcaraz ha risposto brillantemente a Jannik Sinner, che ha esordito al Masters 1000 di Montecarlo con una schiacciante vittoria contro il francese Ugo Humbert. Il fuoriclasse altoatesino ha dettato legge con un nitido 6-3, 6-0 e il formidabile spagnolo ha replicato con un altrettanto schiacciante 6-1, 6-3 contro l’argentino Sebastian Baez, qualificandosi così agli ottavi di finale sulla terra rossa del Principato.

Il campione in carica del torneo è tornato in campo dopo aver perso la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells contro il russo Daniil Medvedev e i sedicesimi di finale del Masters 1000 di Miami contro lo statunitense Sebastian Korda. Il duello a distanza con Jannik Sinner per lo status di numero 1 del mondo è apertissimo, l’azzurro si riprenderebbe lo scettro nel caso in cui si avveri una di queste combinazioni: vittoria; finale e l’iberico eliminato in semifinale o prima; semifinale e lo spagnolo battuto ai quarti o prima.

Se Alcaraz avesse perso all’esordio, al nostro portacolori sarebbe bastato raggiungere i quarti di finale per riprendere lo scettro. Al prossimo turno il quasi 23enne (spegnerà le candeline il prossimo 5 maggio) incrocerà chi avrà la meglio nel confronto tra l’argentino Tomas Martin Etcheverry e il francese Terene Atmane, partendo con tutti i favori del pronostico.

Il primo set contro il numero 65 del ranking ATP è stato a senso unico: ha strappato il servizio al rivale nel primo, nel terzo e nel settimo game, concretizzando in tutti i casi la prima palla break. Il secondo parziale, invece, si è rivelato più complesso: Alcaraz ha firmato il break nel secondo gioco, ha annullato tre palle break sullo 0-40 nel quarto game, ma nel settimo si è fatto sorprendere dallo 0-30, salvo poi strappare il servizio nel game successivo e chiudere i conti senza particolari criticità.

La partita è durata 70 minuti: 4-1 nel conto degli ace (3-1 per i doppi fallo), 66% contro 65% sulla prima di servizi, 83% punti di vinti sulla prima di servizio e 40% sulla seconda per Alcaraz, che ha concretizzato cinque palle break sulle dieci avute.