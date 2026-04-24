Il numero 1 al mondo scende in campo con Rafael Nadal sulla terra rossa del Bernabeu. Oggi l’esordio a Madrid contro Bonzi. Alla Casa Magica riparte la caccia ai record di Jannik Sinner! Dopo un mercoledì difficile, il tennis italiano rialza la testa con le vittorie di Jasmine Paolini e Tyra Grant. C’è anche Lorenzo Musetti con Hurkacz. ⏰ Dalle 10:00 in diretta TennisMania sul canale YouTube di OA Sport con Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. 👉 Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere le dirette! #Sinner #Nadal #Tennis #ATP #TennisMania #OASport #Paolini #Grant #Musetti #TennisLive