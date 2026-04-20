Jannik Sinner accusa un lieve fastidio fisico: cosa é successo in allenamento a Madrid

Jannik Sinner non ha perso tempo e ieri lo si è visto subito in azione sul campo Manolo Santana di Madrid, impegnato in una sessione di allenamento con l’argentino Thiago Tirante (n.74 del ranking). Una sessione durata poco meno di un’ora e mezza in cui, come al solito, il training di Jannik è stato ad alta intensità, volendo capire fin da subito le caratteristiche della terra rossa madrilena.

Una superficie diversa da quella di Montecarlo: molto più veloce e nello stesso tempo scivolosa. Un terreno insidioso, che va testato con attenzione per evitare qualsiasi tipo di problema. A tal proposito, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’azzurro a fine allenamento ha accusato un piccolo fastidio alla spalla sinistra, che però non sembra preoccupare.

Lo si è detto nei giorni scorsi come il pericolo maggiore per il pusterese possa essere proprio questo: procurarsi un infortunio che possa andare a minare il cammino verso l’obiettivo più importante di tutti, il Roland Garros. Sarà quindi fondamentale la gestione del proprio fisico in vista di quel che sarà, specie se ci dovessero essere delle avvisaglie in negativo.

Madrid è un torneo che ha una calendarizzazione particolare e, anche per le condizioni ambientali e dei campi, va affrontato con grande attenzione. Negli allenamenti previsti quest’oggi alla Caja Magica il nome dell’altoatesino non compare. Giornata “off” anche per via della premiazione dei Laureus World Sports Awards 2026 nella capitale spagnola? Lo scopriremo.