Jakub Mensik costretto a saltare anche il torneo di Monaco: il ceco fermato da un infortunio

Vincitore l’anno scorso del Masters1000 di Miami e sulla bocca di tutti quest’anno per aver battuto Jannik Sinner a Doha, il ceco Jakub Mensik non sta vivendo delle settimane molto semplici. I risultati sul campo non sono stati esaltanti dopo il torneo in Qatar e soprattutto è stato il fisico a tradirlo nello sviluppo delle sue partite.

Dopo aver dato forfait per il Masters1000 di Montecarlo, Mensik sperava di essere al via dalla prossima settimana a Monaco di Baviera (Germania) per iniziare la sua stagione sulla terra rossa. L’appuntamento però è stato cancellato dalla propria “agenda” per il protrarsi dell’infortunio.

“Purtroppo mi sono dovuto ritirare da Montecarlo all’inizio di questa settimana a causa di un’infezione al piede destro. Abbiamo fatto tutto il possibile per cercare di rimettermi in forma per competere, ma semplicemente non c’era abbastanza tempo. Non è la notizia che volevo condividere, ma ho deciso di rinunciare anche a Monaco. Insieme al mio team, abbiamo concordato che la decisione più saggia è quella di prendermi un po’ più di tempo per recuperare e assicurarmi di essere pronto al 100% per quello che verrà“, il post sui social del tennista ceco.

E ora? L’obiettivo di Mensik sarà quello di rientrare in campo in vista del Masters1000 di Madrid (22 aprile-3 maggio), secondo evento di un certo rilievo in questa parte d’annata, a precedere gli Internazionali d’Italia a Roma e il Roland Garros. Chiaramente, l’aver disputato così poche partite potrebbe rappresentare un handicap in ogni caso.