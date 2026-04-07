Italia-USA oggi, World Cup pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streaming

Oggi, martedì 7 aprile, il Settebello proseguirà il proprio cammino nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia: l’Italia, inserita nel Gruppo B, affronterà gli Stati Uniti in quello che è il secondo match della prima fase a gironi.

La sfida tra Settebello e statunitensi sarà la quarta ed ultima del programma odierno ed avrà inizio alle ore 18.45 italiane: nello stesso girone degli azzurri si disputerà Croazia-Spagna alle ore 14.30 italiane. In caso di mancato successo degli iberici nei tempi regolamentari, l’Italia vincendo si qualificherebbe alle Finals di World Cup.

Per il match tra Settebello ed USA della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile la diretta tv non sarà prevista, mentre la diretta streaming sarà a cura di Recast TV, infine la Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO DIVISION 1 WORLD CUP PALLANUOTO 2026

Martedì 7 aprile

Ore 18.45 italiane: Italia-USA – Nessuna copertura tv

PROGRAMMA DIVISION 1 WORLD CUP PALLANUOTO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Recast TV.

Diretta live testuale: OA Sport.