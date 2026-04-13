Italia-Slovacchia oggi, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

L’Italia dell’hockey ghiaccio femminile è pronta per il secondo match negli attesissimi Campionati del Mondo di Prima Divisione Gruppo A 2026. La nostra nazionale si prepara per un secondo appuntamento assolutamente da non fallire, in un percorso che si annuncia da un lato decisamente ostico, dall’alto quanto mai affascinante, dato che le nostre portacolori sembrano avere le carte in mano per fare qualcosa di davvero interessante.

Il palcoscenico della seconda partita della nostra compagine, dopo l’esordio vittorioso di ieri contro la Norvegia, sarà l’Ice Palace di Budapest, Ungheria. L’Italia se la dovrà vedere con la Slovacchia alle ore 12.30 per una partita da non sbagliare assolutamente dato che i punti in palio saranno pesanti e la corsa alle posizioni che contano sarà tutt’altro che scontata.

Le azzurre, giova ricordarlo, sono inserite nel Gruppo A insieme a Norvegia, Slovacchia, Francia, Ungheria e Cina. Dal punto di vista del regolamento c’è una importante novità. Solamente la prima squadra classificata nel 2027 potrà salire di categoria (a differenza delle consuete due), mentre chi arriverà ultima retrocederà in Prima Divisione Gruppo B.

Come seguire in tv o streaming l’evento? Il match tra Italia e Slovacchia sarà trasmesso in diretta streaming su FISG.tv. Tutte le partite del torneo di Prima Divisione Gruppo A, non solo quelle delle azzurre, saranno trasmesse sulla piattaforma in maniera integrale e in diretta, ma rimarranno a disposizione anche on demand. Diverse le soluzioni a livello di prezzo: l’acquisto di un singolo match costa 7.99€, il pass mensile (durata 30 giorni dal momento dell’attivazione) costa 12.99€ per la formula base (un dispositivo streaming collegato) e 16.99€ per quella gold (due dispositivi streaming collegati).

PROGRAMMA MONDIALI PRIMA DIVISIONE GRUPPO A 2026

Lunedì 13 aprile

Ore 16.00 Italia-Slovacchia

PROGRAMMA ITALIA-SLOVACCHIA: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: FISG.tv

Diretta testuale: OA Sport