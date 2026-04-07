Hockey ghiaccio: Valpusteria batte l’HK Olimpija in gara-5 e approda nelle Finali di ICE League

Ed è Finale. Valpusteria si è imposta anche in gara-5, approdando all’ultimo atto del Campionato ICE League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. Un successo ottenuto in rimonta quello dei lupi contro l’HK Olimpija, arpionato soltanto all’extra time.

Sono stati infatti gli sloveni a mettere per primi il musetto avanti. Dopo un primo periodo terminato con un nulla di fatto l’HK trova il goal dello 0-1 al 18:16 grazie a Meyer, sfruttando una situazione di superiorità numerica.

La formazione di Brunico però non ci sta e, al 12:25 del terzo ed ultimo periodo, firma il pari con Osmanski, nella fattispecie servito da Frycklund, traghettando così il match all’extra time dove, appena un minuto e sei secondi dal via, timbra la preziosa rete della vittoria con Ticar.

In Finale l’HCP sfiderà quindi Graz, reduce dalla serie agilissima contro il Fehervar AV19, superato con un secco 4-0. Gara-1 è prevista il prossimo 15 aprile