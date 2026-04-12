L’Italia vince la 10 km dei Mondiali a squadre di marcia! Coppola e Vidal in trionfo a Brasilia

L’Italia ha incominciato nel miglior modo possibile la giornata dedicata ai Mondiali di marcia a squadre, in corso di svolgimento a Brasilia. Il Bel Paese ha infatti conquistato la medaglia d’oro nella 10 km maschile juniores grazie alle eccellenti prestazioni fornite da Alessio Coppola (terzo in 41:16) e Nicolò Vidal (quarto in 41:25), che hanno brillato lungo le strade della capitale del Brasile, dove un altissimo tasso di umidità ha inevitabilmente condizionato l’evento.

Alessio Coppola, che ha compiuto 19 anni lo scorso 25 gennaio e che nel 2024 si laureò Campione d’Europa U18 sui 5000 metri di marcia, ha tagliato il traguardo alle spalle del cinese Huajia Pu (39:58), partito a razzo insieme all’australiano Isaac Beacroft (poi secondo in 40:48) e andato via in solitaria negli ultimi quattro chilometri. Nicolò Vidal, la scorsa estate capace di imporsi agli EYOF e prossimo a diventare maggiorenne (spegnerà le candeline il 3 maggio), ha timbrato lo stagionale e si è accomodato ai piedi del podio.

L’Italia chiude con 7 punti all’attivo (venivano considerati i due migliori risultati per Nazione), uno in più della Cina (il successo di Pu e la settima piazza di Chengxi Shi in 41:51). La medaglia di bronzo nella gara a squadre è finita al collo degli australiani Beacroft e Owen Toyne (dodicesimo in 42:24) con 14 punti totali, quarti gli spagnoli Pablo Zarate (ottavo in 42:11) ed Eloi Anton (undicesimo in 42:21) con venti punti complessivi.