Il Napoli vince lo scontro diretto con il Milan per il 2° posto in Serie A. Bene Juventus e Atalanta, si ferma il Como

Con i quattro posticipi di Pasquetta va ufficialmente in archivio la trentunesima giornata (la dodicesima del girone di ritorno) della Serie A 2025-2026 di calcio maschile, che è ripartita dopo una pausa nazionali in cui l’Italia ha fallito l’obiettivo della qualificazione ai Mondiali per la terza edizione consecutiva perdendo ai rigori la finale playoff contro la Bosnia sul campo di Zenica.

Il lunch match del lunedì ha visto il pareggio a reti bianche tra Udinese e Como, con la squadra di Cesc Fabregas che vede interrompersi la sequenza di cinque vittorie consecutive in campionato restando comunque al quarto posto della classifica a quota 58 punti e virtualmente in zona Champions quando mancano sette partite al termine della stagione di Serie A.

Secondo successo di fila per l’Atalanta di Raffaele Palladino, che ha inflitto un netto 3-0 al Lecce grazie ai gol di Scalvini, Krstovic e Raspadori consolidando la settima piazza e avvicinandosi a -5 dalla quarta posizione del Como che varrebbe l’accesso alla prossima Champions League. Pesante sconfitta casalinga per i salentini, ancora fermi a 27 punti come la Cremonese (battuta ieri dal Bologna) al quartultimo/terzultimo posto e sempre intruppati nella lotta salvezza.

Corsa Champions ancora apertissima anche per la Juventus, che ha trovato una vittoria importante davanti al proprio pubblico imponendosi sul Genoa con il punteggio di 2-0 (gol di Bremer e McKennie nel primo tempo) anche grazie al rigore parato da Di Gregorio su Martin. Bianconeri che si portano così a -1 dal Como, riallungando inoltre a +2 sulla Roma.

Il vero big match odierno andava in scena però allo stadio ‘Maradona’ di Napoli, con gli uomini di Antonio Conte che hanno regolato il Milan per 1-0 (rete decisiva del subentrato Politano al 79′) collezionando la quinta affermazione di seguito e balzando al secondo posto in classifica con un gap di 7 punti dall’Inter capolista ed un vantaggio di due lunghezze sui rossoneri.