L’Inter travolge la Roma e allunga in Serie A, in attesa di Napoli-Milan

L’Inter ha travolto la Roma per 5-2 in uno dei big match della 31ma giornata della Serie A, che è ritornata protagonista nel weekend di Pasqua dopo l’interruzione per le qualificazioni ai Mondiali 2026, purtroppo vana di soddisfazioni per l’Italia. I neroazzurri si sono imposti di fronte al proprio pubblico di San Siro e sono tornati alla vittoria dopo aver raccolto due punti nelle ultime tre giornate.

Lautaro Martinez ha portato in vantaggio i padroni di casa al primo minuto, Mancini ha pareggiato al 40′, Calhanoglu ha riportato davanti gli uomini di Chivu nel recupero del primo tempo, poi in avvio della seconda frazione, nel giro di diciotto minuti, sono arrivate la seconda stoccata di Lautaro, la rete di Thuram e il gol di Barella, per chiudere i conti al 63′.

L’Inter svetta con nove lunghezze di vantaggio nei confronti dei Milan e dieci sul Napoli, in attesa dello scontro diretto di domani sera tra le due immediate inseguitrici. Nel pomeriggio di Pasqua il Bologna ha regolato la Cremonese a domicilio per 2-1 (Joao Mario al 3′ e Rowe al 16′, Bonazzoli ha accorciato le distanze su rigore al 91′) e il Torino ha espugnato Pisa per 1-0 (Adams all’80’).

La Roma resta al sesto posto a -7 dal Como (domani impegnato a Udine) e a -4 dalla Juventus (a Pasquetta ospiterà il Genoa), il Bologna staziona in ottava piazza, la Cremonese condivide la terzultima piazza con il Lecce (domani contro l’Atalanta), a -3 dal Cagliari e a -5 dalla Fiorentina in un’infuocata lotta salvezza.

RISULTATI SERIE A OGGI

Cremonese-Bologna 1-2

Pisa-Torino 0-1

Inter-Roma 5-2