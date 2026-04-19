Golf, Fitzpatrick cerca di blindare il titolo nel moving day ma Scheffler è in agguato. Male Hovland

Continua sull’ottima falsariga del secondo round il torneo di Matt Fitzpatrick, protagonista, nella 3ª giornata dell’RBC Heritage, di un giro in 68 colpi per un totale di -17. Il britannico si trova in prima posizione a ben 3 distanze da Scottie Scheffler (cha ha chiuso in -7 il moving day a -14 sul totale e ha guadagnato diverse posizioni sul field), fermo in 2ª piazza in solitaria.

Crollato, invece, il norvegese Viktor Hovland. Lo scandinavo, dopo aver terminato le prime 36 buche al secondo posto subito dietro Fitzpatrick, si è scomposto nella giornata odierna chiudendo con un +2 (73 colpi) e perdendo, così, contatto con il fuggitivo inglese. Al momento Hovland si trova dunque a -11 in T11. Dentro la top 10, invece, e in attesa di poter attaccare quanto più possibile il percorso dell’Harbour Town Golf Links in South Carolina, Brian Harman, Si Woo Kim e Sepp Straka in at3 a -13, e 5 giocatori in T6 a -12: Andrew Novak; Gary Woodland; Alex Potgieter; Ludvig Aberg; Patrick Cantlay.

L’RBC Heritage, 4º Signature Event in calendario quest’anno sul PGA Tour, mette in palio ben 20 milioni di dollari e 700 punti FedEx Cup ed è, per questo motivo, uno dei tornei più importanti dell’intero panorama golfistico mondiale. Nel caso in cui Fitzpatrick vincesse, per il britannico si tratterebbe del titolo n.4 dopo lo U.S. Open vinto nel 2022, proprio l’RBC Heritage vinto nel 2023 davanti a Jordan Spieth e il Valspar Championship di poche settimane fa. Tuttavia, il classe ‘94 di Sheffield dovrá vedersela con un accanito Scheffler, a secco da gennaio (quando vinse il The American Express) e arrivato 2º la scorsa settimana dietro a Rory McIlroy al The Masters.

Il n.1 al mondo vanta, tra le altre cose, solo un titolo qui, nel 2024. Al tempo si impose con lo score di -19 sul connazionale Sahith Theegala con 3 colpi di vantaggio. Per Fitzpatrick, invece, si tratterebbe dell’ennesima conferma ad un’altra egregia stagione sul circuito maggiore dopo una vittoria e altre 2 top 10.