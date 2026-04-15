Golf, Justin Thomas pronto a difendere il titolo all’RBC Heritage

Il PGA Tour, chiuso il The Masters con la vittoria di Rory McIlroy, torna immediatamente all’opera. Da giovedì 16 a domenica 19, infatti, il maggiore circuito americano volerà in South Carolina, più precisamente all’Hilton Head Island, per l’RBC Hermitage, torneo che mette in palio 20 milioni di dollari e 700 punti FedEx Cup. Il Signature Event verrà difeso da Justin Thomas, vincitore, l’anno scorso, ai playoff contro il connazionale Andrew Novak, che qui si presenta con soli 4 tornei giocati in stagione e un 8° posto come miglior risultato (ottenuto al The Players Championship).

Tuttavia, nonostante sia la settimana dopo il Masters, saranno tanti i nomi che scenderanno nuovamente in campo a contendersi il ricco montepremi. Oltre a Scottie Scheffler (che qui vinse nel 2024), ormai punto di riferimento per capire quanto un torneo sia di “interesse”, ci saranno anche Xander Schauffele, Tommy Fleetwood, Shane Lowry, Collin Morikawa, Russell Henley, Ludvig Aberg e Viktor Hovland. La lista di pretendenti al trono, dunque, è lunga e piena di nomi che potrebbero emergere fin dai primi due giorni. Il 4° Signature Event dell’anno è un appuntamento fisso del programma americano. Il torneo affonda le radici nel 1969, anno in cui si disputò la prima edizione, ed era inizialmente giocato nel mese di novembre, subendo nel corso dei decenni diversi spostamenti lungo il calendario. Al momento è dal 1983 che si disputa regolarmente in aprile, di solito la settimana dopo Augusta.

Tra i vincitori anche Jordan Spieth (che sarà al via da domani) nel 2022, Matt Fitzpatrick (anche lui presente quest’anno) nel 2023 e Matt Kuchar nel 2014. Quest’anno saranno 70 al via, come di consueto, classificatisi secondo i seguenti criteri: primi 50 della classifica FedEx Cup dell’anno precedente (qualificati al BMW PGA Championship); i primi 10 giocatori della classifica PGA Tour FedEx Cup dell’anno in corso, aggiornata al Masters Tournament, che non erano tra i primi 50 dell’anno precedente; classifica dei vincitori dei tornei del PGA Tour validi per la classifica a punti della FedEx Cup di quest’anno; i 30 migliori giocatori del mondo nella classifica ufficiale del golf; solo per il 2026: parteciperanno tutti i vincitori dell’anno solare 2025 del PGA Tour (eventi con campo completo e con campo opposto).