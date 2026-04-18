Golf: Fitzpatrick sale in testa all’RBC Heritage. Hovland insegue

Matt Fitzpatrick è il nuovo leader all’RBC Heritage di Hilton Head. L’inglese prende la testa con lo score di -14 (e -8 di giornata) all’Harbour Town, tirando fuori una giornata da otto birdie e senza bogey. L’ex vincitore dello US Open (lo conquistò nel 2022) si è già imposto quest’anno al Valspar Championship, e tenta di diventare il secondo giocatore dopo Chris Gotterup a far segnare due successi nel 2026.

A inseguirlo, però, con un solo colpo di ritardo c’è Viktor Hovland. Per il norvegese score di -13 grazie a un -6 che lo mantiene sulla via della costanza. Restano staccati un po’ tutti gli altri, a partire dal terzo, l’americano Harris English, che si colloca a -10.

L’uomo della rimonta è però Patrick Cantlay: per lui -7 odierno e -9 totale: sono 23 i posti da lui recuperati per arrivare in quarta posizione, nella quale si trovano anche Sepp Straka e Ludvig Aberg. Se l’austriaco gira con un buon -4, per lo svedese c’è la perdita della leadership con lo score di -1 in questo venerdì. Lungo l’elenco dei settimi a -8: Kurt Kitayama, Rickie Fowler, Keegan Bradley, Michael Brennan, lo scozzese Robert MacIntyre, il sudcoreano Si Woo Kim e il sudafricano Aldrich Potgieter.

Per il numero 1 mondiale, Scottie Scheffler, 14° posto assieme a Collin Morikawa tra gli altri: -7 totale per loro. Tra coloro che non possono più competere per la vittoria spiccano Tommy Fletwood (l’inglese è a +1 in totale, anche se di fatto le sue chance le aveva perdute già nel primo giro). 82° e ultimo Justin Thomas con +9: una posizione nella quale è davvero molto strano doverlo vedere. Soprattutto perché qui difende il titolo.