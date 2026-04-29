Giro di Romandia 2026: Tadej Pogacar non fa il vuoto in salita, ma vince in volata a Martigny

Prima tappa in linea al Giro di Romandia 2026 e prima vittoria in carriera nella corsa elvetica per Tadej Pogacar. Il Campione del Mondo non si è fatto attendere andandosi a prendere in uno sprint ristretto il successo a Martigny, agguantando anche la maglia di leader della classifica generale.

Sette corridori sono andati all’attacco nella prima fase di gara: Pietro Mattio (Team Visma | Lease a Bike), Sam Oomen (Lidl – Trek), Patrick Gamper (Team Jayco AlUla), Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), Roland Thalmann (Tudor Pro Cycling Team), Dillon Corkery e Alexy Faure Prost (Team Picnic PostNL).

Il gruppo però non ha lasciato troppo spazio con la UAE Team Emirates – XRG a tirare per preparare l’attacco del suo capitano sulla salita di Ovronnaz. A seguirlo da vicino infatti Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe) e Lenny Martinez (Bahrain Victorious). Nella discesa successiva si è riportato su di loro anche il norvegese Jorgen Nordhagen (Team Visma | Lease a bike).

È stata volata a quattro per il successo e Pogacar è riuscito a dominare nello sprint ristretto battendo Lipowitz e Martinez. A 21” il gruppetto degli inseguitori con Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) in settima posizione.