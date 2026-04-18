Chituru Ali riparte sui 100 metri, passaggi da rivedere e tempo da abbassare per le World Relays. Omanyala sotto i 10”

Chituru Ali ha fatto il proprio ritorno in gara dopo una difficilissima stagione condizionata da diversi problemi fisici e in cui non era riuscito ad andare oltre l’altissimo 10.54 sui 100 metri a Sollentuna il 10 agosto (sua ultima apparizione agonistica). Il vice campione d’Europa sul rettilineo (nel 2024 chiuse al secondo posto alle spalle di Marcell Jacobs in quel di Roma) si è lasciato alle spalle le varie criticità e ha deciso di ripartire da Addis Abeba, capitale dell’Etiopia dove è andata in scena una tappa del World Continental Tour (livello bronze, il quarto circuito internazionale itinerante per importanza).

Il velocista comasco ha chiuso la finale al terzo posto con il tempo di 10.26 (0,2 m/s di vento contrario), alle spalle del quotato keniano Ferdinand Omanyala (9.98, quarto uomo a scendere sotto i dieci secondi in questa stagione) e dello statunitense Christopher Borzor (10.16): la fase di accelerazione è sembrata essere poco brillante, mentre è andato meglio sul lanciato e sembrano esserci dei margini di miglioramento. Nell’atto conclusivo il 27enne ha saputo migliorare di sei centesimi il crono siglato in batteria, quando con una brezza alle spalle di 0,4 m/s tagliò il traguardo in 10.32 dietro a Borzor (10.23).

Si tratta di una base di partenza su cui costruire il prossimo futuro per il secondo italiano più veloce di sempre (9.96 a Turku nel 2024, meglio fece soltanto Jacobs con il pico), che ora si trasferirà a Gaborone (Botswana) per i prossimi appuntamenti: domenica 26 aprile correrà i 200 metri in una tappa silver del World Continental Tour e poi nel weekend del 2-3 maggio si rimetterà in gioco alle World Relays (i ribattezzati Mondiali di staffette), correndo per l’Italia quella 4×100 in cui non si cimenta dal 2022.