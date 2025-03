Atletica, Giovanni Frattini fa volare il giavellotto! Nick Ponzio vince il peso, Italia seconda in Coppa Europa

L’Italia ha conquistato un eccellente secondo posto nella Coppa Europa di lanci maschile, chiudendo il weekend di Nicosia (Cipro) con 4.402 punti alle spalle della Germania (4.543). Dopo la diciannovesima piazza ottenuta ieri da Alessio Mannucci nel lancio del disco (57.40 metri, 1.013 punti), gli azzurri hanno lanciato la rimonta grazie alle prestazioni dei due alfieri di punta.

Nick Ponzio ha vinto la gara di getto del peso con 20.60 metri (1.157), dando continuità al sesto posto ottenuto settimana scorsa agli Europei Indoor. La stoccata è arrivata al quinto tentativo, ma il nostro portacolori era già al comando con il 20.33 siglato in apertura e si è lasciato alle spalle il tedesco Silas Ristl (20.27) e lo svedese Jesper Arbinge.

La copertina è però per Giovanni Frattini, che ha spedito il giavellotto a 82.78 metri (1.141 punti): il 22enne romagnolo ha firmato la seconda prestazione in carriera, non lontano dal personale siglato lo scorso settembre a Modena (83.61). L’azzurro ha fatto registrare la terza misura italiana di sempre: alle spalle del record nazionale di Carlos Sonego (84.60 metri a Osaka nel 1999) ci sono due riscontri ottenuti proprio da questa grande promessa, tornata al top dopo un infortunio al gomito.

Giovanni Frattini non è però riuscito a vincere, perché il greco Ioannis Kyriazis lo ha sopravanzato con un rilevante 84.38. Il 22enne, alla sua prima apparizione con la Nazionale assoluta, si è lasciato alle spalle il polacco Cyprian Mrzyglod (82.46) mentre è quindicesimo l’altro azzurro Roberto Orlando con 75.42.

Giorgio Olivieri sedicesimo nella gara di lancio del martello (72.75 metri, 1.091 punti) vinta dall’ungherese Bence Halasz (78.75) davanti al ceco Volodymyr Myslyvcuk (77.98) e al norvegese Thomas Mardal (77.43). Alle spalle dell’Italia si sono accomodate Spagna (4.396), Francia (4.340) e Portogallo (4.275).

L’Italia ha conquistato il secondo posto anche tra gli under 23 con 3.821 punti alle spalle della Germania (4.207), nell’ultima giornata si sono distinti Lucio Visca (secondo nel giavellotto con il personale di 74.39) e Stefano Marmonti (settimo nel lancio del disco con il personale di 53.48).