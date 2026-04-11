Francia-Italia oggi, Sei Nazioni rugby femminile 2026: orario, tv, formazioni, streaming

Inizierà oggi, sabato 11 aprile, alle ore 13.25, il percorso dell’Italia nel Sei Nazioni 2026 di rugby femminile: le azzurre del CT Fabio Roselli scenderanno in campo in trasferta contro la Francia, nella sfida che si giocherà a Grenoble.

In casa Italia il tecnico azzurro Fabio Roselli schiera dal 1′ Alia Bitonci, che giocherà accanto a Veronica Madia, inoltre ci sarà l’esordio da titolare nel Sei Nazioni di Alessia Pilani. Per quanto riguarda la Francia, scelte a sorpresa da parte del nuovo CT François Ratier, che lancia tre esordienti dall’inizio, ovvero Barrat, Grando e Lazarko.

Per il match della prima giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby femminile la diretta tv sarà disponibile su Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO SEI NAZIONI RUGBY FEMMINILE 2026

Sabato 11 aprile

13.25 Francia-Italia – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA SEI NAZIONI RUGBY FEMMINILE 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (204).

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FORMAZIONI FRANCIA-ITALIA

Francia: 15 Pauline Barrat, 14 Anaïs Grando, 13 Joanna Grisez, 12 Gabrielle Vernier, 11 Léa Murie, 10 Carla Arbez, 9 Pauline Bourdon Sansus, 8 Léa Champon, 7 Manae Feleu (C), 6 Axelle Berthoumieu, 5 Madoussou Fall Raclot, 4 Kiara Zago, 3 Assia Khalfaoui, 2 Mathilde Lazarko, 1 Ambre Mwayembe. A disposizione: 16 Elisa Riffonneau, 17 Yllana Brosseau, 18 Rose Bernadou, 19 Cloé Correa, 20 Siobhan Soqeta, 21 Charlotte Escudero, 22 Alexandra Chambon, 23 Aubane Rousset.

Italia: 15 Vittoria Ostuni Minuzzi, 14 Aura Muzzo, 13 Alyssa D’Incà, 12 Sara Mannini, 11 Francesca Granzotto, 10 Veronica Madia, 9 Alia Bitonci, 8 Elisa Giordano (C), 7 Alissa Ranuccini, 6 Francesca Sgorbini, 5 Giordana Duca, 4 Valeria Fedrighi, 3 Alessia Pilani, 2 Vittoria Vecchini, 1 Silvia Turani. A disposizione: 16 Chiara Cheli, 17 Gaia Maris, 18 Vittoria Zanette, 19 Elettra Costantini, 20 Beatrice Veronese, 21 Sofia Stefan, 22 Emma Stevanin, 23 Gaia Buso.