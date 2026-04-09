Rugby femminile, Sei Nazioni: Roselli ha scelto il XV per l’esordio contro la Francia

L’Italia è pronta ad alzare il sipario sul Sei Nazioni femminile 2026 e lo farà nella sfida più impegnativa, in trasferta contro la Francia allo Stade des Alpes di Grenoble. Il commissario tecnico Fabio Roselli ha ufficializzato le 23 azzurre che sabato 11 aprile alle 13.25 scenderanno in campo per l’esordio nel torneo, scegliendo una formazione che mescola esperienza e solidità per affrontare una delle grandi favorite della competizione, ora guidata dal nuovo ct Ratier.

La struttura della squadra ricalca un equilibrio ormai consolidato. In prima linea spazio a Turani, Vecchini e Pilani, mentre la seconda linea sarà composta da Fedrighi e Duca. In terza linea spicca la presenza della capitana Elisa Giordano, affiancata da Sgorbini e Ranuccini, a formare un reparto dinamico e fisico. In mediana agiranno Bitonci e Madia, con la coppia di centri Mannini e D’Incà chiamata a gestire sia la fase offensiva sia quella difensiva. Il triangolo allargato, con Granzotto, Muzzo e Ostuni Minuzzi, completa una linea arretrata pensata per reggere l’urto francese e colpire negli spazi.

Dalla panchina arriverà un mix di esperienza e novità, con due esordienti assolute: la tallonatrice Chiara Cheli e la seconda linea Elettra Costantini, MVP dell’ultima finale di Serie A Elite. Accanto a loro, giocatrici affidabili come Sofia Stefan – che supera quota cento presenze – garantiranno profondità e leadership nei momenti chiave del match. La sfida di Grenoble, trasmessa in diretta su Sky Sport Arena, rappresenta non solo il debutto nel torneo, ma anche un banco di prova immediato per misurare le ambizioni di un’Italia che vuole confermarsi competitiva ai massimi livelli europei.

ITALDONNE – formazione

15. Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova, 44 caps)

14. Aura MUZZO (LOU Rugby, 58 caps)

13. Alyssa D’INCÀ (Blagnac Rugby, 35 caps)

12. Sara MANNINI (Rugby Colorno, 12 caps)

11. Francesca GRANZOTTO (Exeter Chiefs, 24 caps)

10. Veronica MADIA (Blagnac Rugby, 60 caps)

9. Alia BITONCI (Valsugana Rugby Padova, 10 caps)

8. Elisa GIORDANO (Capitana, Valsugana Rugby Padova, 78 caps)

7. Alissa RANUCCINI (LOU Rugby, 18 caps)

6. Francesca SGORBINI (ASM Clermont Rugby, 37 caps)

5. Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 60 caps)

4. Valeria FEDRIGHI (Rugby Colorno, 67 caps)

3. Alessia PILANI (Stade Bordelais Rugby, 9 caps)

2. Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova, 41 caps)

1. Silvia TURANI (Harlequins, 47 caps)

A disposizione:

16. Chiara CHELI (Rugby Colorno, esordiente)

17. Gaia MARIS (Valsugana Rugby Padova, 42 caps)

18. Vittoria ZANETTE (LOU Rugby, 2 caps)

19. Elettra COSTANTINI (Valsugana Rugby Padova, esordiente)

20. Beatrice VERONESE (RCTPM Toulon, 31 caps)

21. Sofia STEFAN (RCTPM Toulon, 101 caps)

22. Emma STEVANIN (Valsugana Rugby Padova, 27 caps)

23. Gaia BUSO (Villorba Rugby, 4 caps)