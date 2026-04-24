Francesco Bagnaia prova a guardare positivo: “Fondamentale la top10. Faccio fatica in staccata e percorrenza curva”

Francesco Bagnaia ha chiuso con il sesto tempo al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Jerez de la Frontera il pilota del team Ducati Factory ha vissuto un turno particolare, iniziato con una caduta senza conseguenza e proseguito con diversi sprazzi interessanti. Sarà in grado di ripetersi anche dalla giornata di domani quando si inizierà a fare sul serio?

Il miglior crono delle pre-qualifiche porta la firma di Alex Marquez in 1:35.704 con la bellezza di 333 millesimi di vantaggio su Fabio Di Giannantonio, quindi è terzo Marco Bezzecchi a 506. Quarto Marc Marquez a 523, quinto Ai Ogura a 544 mentre è sesto Pecco Bagnaia a 561. Settimo Raul Fernandez a 578, quindi ottavo Fermin Aldeguer a 588, mentre è nono Jorge Martin a 597 con Enea Bastianini che completa la top10 a 655.

Al termine del venerdì andaluso il pilota del team Ducati Factory ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Questa mattina nella FP1 era andata così così, però bisogna sempre fare il paragone con le altre moto uguali alla mia. Di Giannantonio e Alex Marquez hanno fatto ottime cose. Io e Marc Marquez, invece, stavamo procedendo in maniera abbastanza simile. Sul ritmo abbiamo lamentato le stesse cose. Nelle pre-qualifiche, invece, sono partito con una modifica che ha anche Alex sulla sua moto. Poteva darci qualcosa ma, purtroppo, sono caduto subito e ho distrutto la moto. A questo punto la riproveremo domani”.

Pecco Bagnaia prova a guardare al bicchiere mezzo pieno: “Ad ogni modo era importante capirci qualcosa. A livello di passo ero simile ai piloti più veloci di questa giornata. Il time attack? Penso sia stato abbastanza caotico ma per fortunato ho messo a segno un buon tempo ed è importante essere davanti. Cosa mi manca a livello di moto? Faccio fatica in ingresso curva in staccata e anche a farla girare. Con le gomme nuove riesco a tenere la moto, quando calano si complica tutto”.