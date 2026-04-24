Fabio Di Giannantonio svetta in FP1 a Jerez ma i veri riferimenti sono Bezzecchi ed i fratelli Marquez

Dopo quasi un mese di pausa post-Austin si apre nel segno del team Pertamina Enduro VR46 il weekend di Jerez de la Frontera, con l’uno-due firmato da Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2026, valevole come quarta tappa stagionale del Mondiale MotoGP.

Il “Diggia” è stato l’unico a scendere sotto l’1:37 fermando il cronometro in 1’36″954 nel corso dell’ultimo run effettuato con gomme medie nuove sulla sua Ducati GP26, precedendo di quasi tre decimi (288 millesimi) il compagno di squadra Morbidelli a parità di condizioni in termini di pneumatici. Niente time-attack invece per diversi big, che hanno risparmiato un treno di gomme per il prosieguo del fine settimana concentrandosi maggiormente su un lavoro in ottica gara.

Riscontri molto positivi in tal senso sia per il padrone di casa spagnolo Alex Marquez con la Ducati del team Gresini che per il leader del campionato Marco Bezzecchi sull’Aprilia, rispettivamente terzo e quarto a meno di quattro decimi dalla vetta senza andare a caccia della prestazione pura negli ultimi minuti. Leggermente più staccato ma comunque competitivo anche Marc Marquez, 5° a 0.542 senza montare gomme nuove sulla sua Ducati Factory.

Il vantaggio prestazionale degli pneumatici più freschi nel finale ha proiettato nella top10 i vari Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), Jack Miller (Yamaha Pramac), Pedro Acosta (KTM) e Johann Zarco (Honda LCR), mentre a seguire troviamo Jorge Martin 10° a 0.720 con l’Aprilia ufficiale e Francesco Bagnaia 11° a 0.730 con la Ducati rossa avendo girato con un solo treno di gomme per tutto il turno.

CLASSIFICA FP1 GP SPAGNA 2026 MOTOGP

1 Fabio DI GIANNANTONIO Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 1:36.954

2 Franco MORBIDELLI Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati +0.288

3 Alex MARQUEZ BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati +0.378

4 Marco BEZZECCHI Aprilia Racing Aprilia +0.393

5 Marc MARQUEZ Ducati Lenovo Team Ducati +0.542

6 Raul FERNANDEZ Trackhouse MotoGP Team Aprilia +0.556

7 Jack MILLER Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha +0.562

8 Pedro ACOSTA Red Bull KTM Factory Racing KTM +0.606

9 Johann ZARCO LCR Honda Honda +0.649

10 Jorge MARTIN Aprilia Racing Aprilia +0.720

11 Francesco BAGNAIA Ducati Lenovo Team Ducati +0.730

12 Brad BINDER Red Bull KTM Factory Racing KTM +0.747

13 Diogo MOREIRA LCR Honda Honda +0.763

14 Joan MIR Honda HRC Castrol Honda +0.774

15 Toprak RAZGATLIOGLU Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha +0.877

16 Fermin ALDEGUER BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati +1.010

17 Luca MARINI Honda HRC Castrol Honda +1.053

18 Enea BASTIANINI Red Bull KTM Tech3 KTM +1.199

19 Ai OGURA Trackhouse MotoGP Team Aprilia +1.255

20 Fabio QUARTARARO Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha +1.267

21 Alex RINS Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha +1.366

22 Lorenzo SAVADORI Aprilia Racing Aprilia +1.566

23 Augusto FERNANDEZ Yamaha Factory Racing Yamaha +1.625