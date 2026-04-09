Jannik Sinner incontra Umberto Tozzi a Montecarlo. Il regalo e l’ammissione: “Sono un po’ cotto”

Una vittoria combattuta, poi l’incontro inatteso. La giornata odierna a Montecarlo ha regalato a Jannik Sinner un momento speciale fuori dal campo, subito dopo il successo negli ottavi contro il ceco Tomáš Macháč, battuto con il punteggio di 6-1, 6-7 (3), 6-3.

Al Montecarlo Country Club, tra il pubblico, c’era anche Umberto Tozzi. Il cantautore torinese, residente nel Principato dal 1991 e grande appassionato di tennis, non ha voluto perdere l’occasione di seguire da vicino l’azzurro. E, a fine partita, si è concesso anche un incontro ravvicinato.

Raggiunto Sinner tra spogliatoi e area VIP, Tozzi si è congratulato con il giovane campione, scherzando e chiamandolo affettuosamente “il nostro orgoglio”. Poi la richiesta di rito: una foto insieme. Uno scatto destinato a fare il giro dei social in poche ore, accompagnato da un titolo già virale, “Gloria²”, gioco di parole che richiama uno dei brani più celebri del cantante e, allo stesso tempo, i successi del tennista altoatesino.

Tozzi, 74 anni, è attualmente impegnato nel suo tour d’addio, “The Final Show”, annunciato dopo aver superato alcuni problemi di salute. Nonostante l’agenda fitta, non ha rinunciato a vivere da vicino l’atmosfera del torneo monegasco.

Durante il breve scambio, il cantante ha anche regalato a Sinner un cofanetto contenente le sue canzoni. Il numero due del ranking, ancora con l’adrenalina della partita addosso, si è lasciato andare a qualche battuta a caldo: “Ci sto provando, sono un po’ cotto (sorride, ndr.). Ogni giorno qui è diverso, c’è il sole. Dipende da come ci si sente“. Un incontro leggero, spontaneo, che unisce due mondi diversi.

VIDEO INCONTRO SINNER-TOZZI A MONTECARLO