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L’arrampicata sportiva italiana ha vissuto una trasformazione storica negli ultimi anni.
Dall’ingresso alle Olimpiadi di Tokyo 2020 fino al riconoscimento come Federazione Sportiva Nazionale, passando per lo sviluppo del Paraclimbing e la nascita del nuovo Centro Tecnico Federale di Arco.

In questa intervista, Davide Battistella – Presidente della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana – racconta cosa significa guidare uno sport in piena evoluzione.

👉 la crescita dell’arrampicata in Italia
👉 il passaggio da disciplina a federazione
👉 il valore olimpico e paralimpico
👉 il futuro dei giovani e del movimento

Uno sguardo lucido e profondo su uno degli sport più in espansione al mondo.

#arrampicata #climbing #FASI #Battistella #sportitaliano #olimpiadi #paralimpiadi #climb #intervista #focus 🧗‍♂️🇮🇹

🎙️ conduce Alice Liverani

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